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На юге России нашли первых в мире зараженных новым гриппом — это работники астраханской птицефабрики

Речь о штамме H5N8, который ранее не передавался людям

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Вспышка птичьего гриппа произошла на птицефабрике в Астраханской области

Вспышка птичьего гриппа произошла на птицефабрике в Астраханской области

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Специалисты центра вирусологии «Вектор» подтвердили первые в мире случаи заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, инфицированные — «заразившиеся в декабре сотрудники птицефабрики на юге России». Как сообщил источник 161.RU в сельхозотрасли Ростовской области, речь о работниках предприятия в Астраханской области.

— Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким, — заявила Попова в эфире «России 24», отметив, что своевременный карантин уже остановил распространение инфекции.

В декабре 2020 года в Астраханской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа на птицефабрике «Владимирская» в Ахтубинском районе. По данным ТАСС, это привело к ликвидации более 800 тысяч голов.

По информации астраханского издания «Арбуз Today», сотрудники «Владимирской» сдавали тесты на птичий грипп — это подтвердили в Роспотребнадзоре и службе ветеринарии. Результаты повторного теста еще не дошли из «Вектора», но, как отмечают источники издания, скорее всего, подтвердились именно эти случаи.

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