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«Вектор» начал масштабное производство «ЭпиВакКороны» — более 40 тысяч доз ввели в гражданский оборот

К марту планируют производить до миллиона доз

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К концу полугодия ученые хотят выйти на&nbsp;устойчивое количество производимых доз — более 4 миллионов в месяц

К концу полугодия ученые хотят выйти на устойчивое количество производимых доз — более 4 миллионов в месяц

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В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к масштабному производству вакцины от коронавируса.

— В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, и они поставлены в большое количество регионов России. Наши собственные планы по производству вакцины — порядка 100–150 тысяч доз в месяц в настоящее время, и остальной объем порядка миллионов доз — это индустриальные партнеры, — сообщила Первому каналу и. о. заместителя гендиректора по научной методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих.

Индустриальный партнер занимается финансовой организацией производства вакцины. Например, он оплачивает ее клинические исследования, выпуск и производство.

Специалисты «Вектора» отметили, что «ЭпиВакКорона», как и «Спутник V», эффективна против британского варианта коронавируса. Центр планирует перейти к производству нескольких миллионов доз в месяц.

— Мы имеем четкие планы наращивания производства. В феврале позволит порядка 400 тысяч доз, к концу марта выйти на объем до миллиона доз, к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 миллионов доз в месяц, — добавила Татьяна Непомнящих.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в интервью Первому каналу сообщил, что клинические исследования «ЭпиВакКороны» проводили на двух группах добровольцев:

— Мы провели клинические исследования на добровольцах от 18 до 60 лет и добровольцах старше 60 лет. Первая группа показала эффективность 100%. У всех образовались антитела к вакцине. Добровольцы старше 60 лет также участвовали в испытаниях, прошли успешно вакцинацию — у них эффективность осталась чуть поменьше, 94%. Но это прекрасный показатель для этого возраста.

Во вторник, 16 февраля, в Новосибирскую область поступило 15 100 доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

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«Вектор»вакцинакоронавирус
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