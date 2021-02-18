«Вектор» начал масштабное производство «ЭпиВакКороны» — более 40 тысяч доз ввели в гражданский оборот

В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к масштабному производству вакцины от коронавируса.



— В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, и они поставлены в большое количество регионов России. Наши собственные планы по производству вакцины — порядка 100–150 тысяч доз в месяц в настоящее время, и остальной объем порядка миллионов доз — это индустриальные партнеры, — сообщила Первому каналу и. о. заместителя гендиректора по научной методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих.