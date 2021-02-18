«Вектор» начал масштабное производство «ЭпиВакКороны» — более 40 тысяч доз ввели в гражданский оборот

В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к масштабному производству вакцины от коронавируса.
— В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, и они поставлены в большое количество регионов России. Наши собственные планы по производству вакцины — порядка
Индустриальный партнер занимается финансовой организацией производства вакцины. Например, он оплачивает ее клинические исследования, выпуск и производство.
Специалисты «Вектора» отметили, что «ЭпиВакКорона», как и «Спутник V», эффективна против британского варианта коронавируса. Центр планирует перейти к производству нескольких миллионов доз в месяц.
— Мы имеем четкие планы наращивания производства. В феврале позволит порядка 400 тысяч доз, к концу марта выйти на объем до миллиона доз, к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 миллионов доз в месяц, — добавила Татьяна Непомнящих.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в интервью Первому каналу сообщил, что клинические исследования «ЭпиВакКороны» проводили на двух группах добровольцев:
— Мы провели клинические исследования на добровольцах от 18 до 60 лет и добровольцах старше 60 лет. Первая группа показала эффективность 100%. У всех образовались антитела к вакцине. Добровольцы старше 60 лет также участвовали в испытаниях, прошли успешно вакцинацию — у них эффективность осталась чуть поменьше, 94%. Но это прекрасный показатель для этого возраста.
Во вторник, 16 февраля, в Новосибирскую область поступило