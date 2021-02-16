Почему хрустят колени и при чем тут лишний вес? Разбираемся вместе с врачами

Прежде чем разбираться в причинах хруста, нужно понять, у кого появился этот симптом. У молодых людей причины могут быть одни, у пациентов в возрасте — совсем другие.



— Если человек молодой и не было никаких травм, а хрустит только когда он приседает или совершает какие-то движения, и этот хруст не вызывает боли и в последующем отека колена, то это норма и не является проблемой, которая требует внимания ортопедов, — говорит травматолог клиники УГМК Алексей Баженов. — Если это человек молодой, но который травмировал колено, то это может быть признаком повреждения внутренних структур, таких как мениск или связки. Но кроме хруста тогда будут и другие симптомы: болевые ощущения, отечность, ощущение неустойчивости колена, ощущение проскальзывания инородного тела между костями — тогда это может быть патологией, проблемой, связанной с внутренней травмой.



Если хруст или болезненные щелчки в колене появились у человека в возрасте, колено стало болеть под нагрузкой и в покое, это может быть признаком начала износа хряща или повреждения хряща, связанного с деформирующим артрозом.



— У некоторых людей это возникает вследствие активных занятий спортом в молодости и юности, у некоторых это является следствием тяжелой травмы, особенно если это один сустав, это может быть следствием избыточной массы тела, что является одной из основных причин, — объясняет Баженов. — Хрящ повреждается у людей с возрастом, он становится менее эластичным в связи с тем, что просто наступают дегенеративные изменения в организме и ткани теряют эластичность. Хрящ коленных суставов постоянно находится под весом тела, поэтому повреждается раньше. Поэтому нормальный индекс массы тела — это один из тех моментов, которые долго позволяют сохранять здоровье суставов.

