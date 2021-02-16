Почему хрустят колени и при чем тут лишний вес? Разбираемся вместе с врачами

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Откуда берется хруст?
Прежде чем разбираться в причинах хруста, нужно понять, у кого появился этот симптом. У молодых людей причины могут быть одни, у пациентов в возрасте — совсем другие.
— Если человек молодой и не было никаких травм, а хрустит только когда он приседает или совершает какие-то движения, и этот хруст не вызывает боли и в последующем отека колена, то это норма и не является проблемой, которая требует внимания ортопедов, — говорит травматолог клиники УГМК Алексей Баженов. — Если это человек молодой, но который травмировал колено, то это может быть признаком повреждения внутренних структур, таких как мениск или связки. Но кроме хруста тогда будут и другие симптомы: болевые ощущения, отечность, ощущение неустойчивости колена, ощущение проскальзывания инородного тела между костями — тогда это может быть патологией, проблемой, связанной с внутренней травмой.
Если хруст или болезненные щелчки в колене появились у человека в возрасте, колено стало болеть под нагрузкой и в покое, это может быть признаком начала износа хряща или повреждения хряща, связанного с деформирующим артрозом.
— У некоторых людей это возникает вследствие активных занятий спортом в молодости и юности, у некоторых это является следствием тяжелой травмы, особенно если это один сустав, это может быть следствием избыточной массы тела, что является одной из основных причин, — объясняет Баженов. — Хрящ повреждается у людей с возрастом, он становится менее эластичным в связи с тем, что просто наступают дегенеративные изменения в организме и ткани теряют эластичность. Хрящ коленных суставов постоянно находится под весом тела, поэтому повреждается раньше. Поэтому нормальный индекс массы тела — это один из тех моментов, которые долго позволяют сохранять здоровье суставов.
Индекс массы тела – величина, с помощью которой можно оценить соответствие массы человека и его роста. А также определить, нормальный, избыточный или недостаточный у вас вес. Рассчитать индекс можно по формуле:
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Когда обращаться к врачу?
Несмотря на то что хруст может не свидетельствовать о серьезных проблемах, обратиться к врачу нужно, как только вы заметите, что он появился. Особенно стоит обратить внимание, если хруст сопровождается болью, была предшествующая травма или есть асимметрия, то есть один сустав хрустит, другой нет. Решать, нужно ли какое-то медицинское вмешательство или можно всё оставить как есть, должен доктор.
— Если человеку еще нет 40 лет, ранее не было никаких травм, и пациент не отмечал отечности или ограничения движений в суставах, то на прием следует приходить без каких-либо предварительных исследований, — говорит врач ревматолог «Новой больницы» Ольга Теплякова. — Врач должен выяснить, при каких условиях возникает хруст в суставах, например, бег, ходьба по лестнице, затем осмотреть пациента. Нередко могут быть обнаружены деформации в коленных суставах — в этом случае детальный опрос и осмотр уже дадут ответы на вопрос о причинах хруста. Ни рентгенологическое исследование, ни МРТ-диагностика, скорее всего, ничего не поменяют в тактике ведения такого пациента. Уже после осмотра врач сможет сориентировать человека в выборе видов спорта, профессиональных нагрузок, а при необходимости посоветует ношение наколенника. Кстати, лекарственные препараты у такого молодого человека играют значительно меньшее значение, чем немедикаментозная коррекция.
Если хруст в коленных суставах возникает у пожилого человека, то перед визитом к врачу желательно выполнить рентгенографическое исследование. Модная
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Как лечат хруст в коленях?
Если причина в том, что изогнуты коленные суставы, — врач может посоветовать наколенники. Самостоятельно их лучше не выбирать, можно подобрать неправильно и сделать только хуже. Также доктор может рекомендовать изменить тип физических нагрузок.
— Если это молодой человек после травмы, то это оперативное лечение, восстановление поврежденных структур. Если это человек возрастной, то начинается всё с консервативного лечения, — говорит Алексей Баженов. — Когда есть избыток массы тела, начинаем с нормализации веса. Второй момент — плавание, посещение бассейна. Это очень важно для профилактики прогрессирования артроза, потому что когда мы двигаем суставом в воде, то он не испытывает нагрузку весом тела, но при этом хорошо питается за счет втирания синовиальной жидкости в хрящ. Для суставов, особенно нижних конечностей, это идеальная ситуация, которая позволяет им получить хорошее питание. Как альтернатива плаванию — скандинавская ходьба. Если сильно болит, можно принимать обезболивающие препараты. Если это не помогает, нужно брать трость или костыли, разгружать нижние конечности. Есть целый ряд инъекций в полость сустава, которые помогают ему обезболиться и получить дополнительное количество питательных веществ, но это уже серьезная врачебная манипуляция, для нее нужны основания. Если всё это не помогает и артрозные изменения на рентгенограммах выраженные, то нужно менять сустав на титановый, делать эндопротезирование коленного сустава.
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Что можно сделать дома?
Прежде всего следует обратить внимание, при каких условиях возникает хруст. Появление его при циклической нагрузке (бег или езда на велосипеде) свидетельствуют о необходимости либо изменить свои предпочтения в занятиях спортом, либо оценить технику выполнения нагрузок, правильности подбора обуви, соответствия грунта.
— В пожилом возрасте большая часть успешности лечения зависит от немедикаментозных методов, а не от волшебной таблетки — говорит Ольга Теплякова. — Прежде всего это нормализация веса. Немаловажной является также гимнастика для мышц, окружающих коленные суставы. Она выполняется лежа или сидя, в то время как выполнение приседаний мы не приветствуем, поскольку чаще всего техника выполнения этого упражнения неправильна.
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