Первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса разработали в России

Российские ученые разработали первый в мире тест для выявления британского штамма
— Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма.
— Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
— Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции), — сообщает ведомство.
Напомним, в декабре 2020 года новую генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. Именно с ней британские власти связали резкий всплеск заболеваемости. А уже в январе новый штамм выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
По данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. Большую заразность позднее подтвердила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
— Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный. Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация, — добавили в Роспотребнадзоре.