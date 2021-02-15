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Первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса разработали в России

Новую технологию можно будет использовать для создания тестов на другие инфекции

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Новый тест, разработанный российскими учеными,&nbsp;позволит избежать ложноположительных результатов для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой

Новый тест, разработанный российскими учеными, позволит избежать ложноположительных результатов для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой

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Российские ученые разработали первый в мире тест для выявления британского штамма COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма.

— Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

— Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции), — сообщает ведомство.

Напомним, в декабре 2020 года новую генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. Именно с ней британские власти связали резкий всплеск заболеваемости. А уже в январе новый штамм выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

По данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. Большую заразность позднее подтвердила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

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— Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный. Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация, — добавили в Роспотребнадзоре.

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