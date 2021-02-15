Первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса разработали в России

— Британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный. Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация, — добавили в Роспотребнадзоре.