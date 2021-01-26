Коронавирусная депрессия: как она проявляется и когда обращаться к врачу

Анастасия Клименко — врач-невролог, кандидат медицинских наук.



Качество сна, по словам доктора, очень важно. Плохой сон усиливает разочарование, связанное с изоляцией, может мешать контакту с другими людьми из-за ненормального режима сна и бодрствования, а от этого усугубляется чувство отчужденности и покинутости. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии или даже провоцировать депрессивный эпизод.



— К депрессии на фоне инфекции склонны люди, уже имеющие какую-либо предрасположенность к расстройству или характерологические особенности. Бессонница только способствует ухудшению, но не является первопричиной депрессии, — говорит невролог.



Бессонница — это не только проблемы с засыпанием, но и нарушение ритма сна. То есть речь идет и о том, что человек ложится и не может уснуть, и о том, что он просыпается среди ночи или необычно рано для себя встает.



— Нервная система если не отдыхает, становится уязвимой ко всевозможным нарушениям: тревогам, паникам. Известно, что коронавирус тропен к нервной системе, то есть он влияет на нее, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Мы же говорим про нарушение вкуса, обоняния — это всё нервная система. Мы еще не все последствия знаем. Известны случаи коронавирусных психозов, коронавирусных депрессий и коронавирусных деменций. У меня на приемах еще не было деменций, но были депрессии, тревоги, паники, связанные с коронавирусом: до болезни человек был один, после болезни стал другим.

