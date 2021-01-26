Коронавирусная депрессия: как она проявляется и когда обращаться к врачу

Последствия, с которыми сталкиваются переболевшие COVID-19, не всегда очевидны. Многие жалуются, что после болезни долго не могут восстановиться и чувствуют себя подавленно. Мы поговорили с врачами о том, почему болезнь сказывается на эмоциональном фоне пациентов, как долго это может длиться и что делать, если хорошее настроение не возвращается даже после выздоровления.
— Подавленное состояние чаще является следствием поствирусной астении, не следует это состояние сразу же называть депрессией, — говорит невролог Анастасия Клименко. — Подавленное состояние может быть вызвано плохим самочувствием, сохраняющимся кашлем и одышкой, вегетативными нарушениями, плохой переносимостью физической нагрузки. Поэтому нужно постепенно и планомерно возвращаться к привычному образу жизни, увеличивая поэтапно свою бытовую активность, а от этого будет зависеть и качество сна.
Анастасия Клименко — врач-невролог, кандидат медицинских наук.
Качество сна, по словам доктора, очень важно. Плохой сон усиливает разочарование, связанное с изоляцией, может мешать контакту с другими людьми из-за ненормального режима сна и бодрствования, а от этого усугубляется чувство отчужденности и покинутости. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии или даже провоцировать депрессивный эпизод.
— К депрессии на фоне инфекции склонны люди, уже имеющие какую-либо предрасположенность к расстройству или характерологические особенности. Бессонница только способствует ухудшению, но не является первопричиной депрессии, — говорит невролог.
Бессонница — это не только проблемы с засыпанием, но и нарушение ритма сна. То есть речь идет и о том, что человек ложится и не может уснуть, и о том, что он просыпается среди ночи или необычно рано для себя встает.
— Нервная система если не отдыхает, становится уязвимой ко всевозможным нарушениям: тревогам, паникам. Известно, что коронавирус тропен к нервной системе, то есть он влияет на нее, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Мы же говорим про нарушение вкуса, обоняния — это всё нервная система. Мы еще не все последствия знаем. Известны случаи коронавирусных психозов, коронавирусных депрессий и коронавирусных деменций. У меня на приемах еще не было деменций, но были депрессии, тревоги, паники, связанные с коронавирусом: до болезни человек был один, после болезни стал другим.
Светлана Полубоярских — врач-психиатр высшей категории.
Если астения проходит со временем, когда человек полностью возвращается к привычному образу жизни, то с депрессией нужно обращаться к врачу. Она может сама и не пройти, а качество жизни снижает существенно.
— Как определить, что это именно депрессия? Начинаются панические атаки, бессонница, утром человеку сложно проснуться, плохое настроение, тревога, тоска целыми днями, — говорит психотерапевт Жанна Русина. — Тут нужно обязательно идти к доктору (психотерапевту или психиатру) и не бояться этого. Доктор назначит терапию, это поможет снять остроту симптомов, и человек понемногу начнет возвращаться в жизнь.
Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
По словам психолога, при депрессии также может возникать очень сильная усталость, интенсивность которой может колебаться в течение дня — утром встал разбитым, а к обеду «расходился». Еще один тревожный звоночек, когда перестает радовать то, что раньше доставляло удовольствие или приносило облегчение.
— Есть такой момент, что, когда нам просто грустно или плохое настроение, мы с друзьями поговорили, и нам лучше. При депрессии такого не происходит — чуть-чуть становится легче, а потом снова тяжело. Или, например, до этого человек ходил на работу и всё было хорошо, а теперь появились мысли «а зачем я работаю?» Активность становится ниже, человека зовут куда-то, а он не хочет, — говорит Русина.
Как отличить «просто загрустил» от депрессии? Диагноз может поставить только доктор, но начать тревожиться нужно, если печаль, плохие мысли и другие перечисленные выше симптомы становятся обыденностью и постоянным фоном. Психотерапевт советует обращаться к врачам уже через пару недель.
Если задумались, что пора к доктору, но не уверены, что это необходимо, психотерапевт советует обратиться к специальным тестам. Например, можно использовать шкалу Гамильтона для определения депрессии или шкалу Бека — специальные опросники, которые позволяют оценить состояние пациента. Только ни в коем случае не нужно заниматься на основании пройденных тестов самодиагностикой, тем более самолечением — опросник может лишь убедить обратиться к доктору. Принимать любое решение о назначении препаратов должен врач. Тем более что универсального решения нет — коронавирусную депрессию лечат точно так же, как и обычную.
— Депрессия лечится не каким-то конкретным одним препаратом. Выбираются те препараты, которые более подходят под симптоматику — у разных пациентов она может различаться, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Время подбора антидепрессанта и его дозировки за лечение не учитывается — отсчет начинается после того, как мы достигли состояния улучшения, купирования депрессивного эпизода.
Даже после того как препараты от депрессии будут подобраны и начнут действовать, бросать их нельзя. Врачи говорят, что терапию нужно продолжать полгода с момента достижения улучшений.