Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Владимир Путин заявил, что считает отечественную вакцину от коронавируса лучшей в мире, но попросил проверить, как она будет работать при множестве штаммов. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.
— Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов, — заявил президент.
Он добавил, что знает мнение специалистов, которые считают, что наша вакцина будет эффективно работать, но всё равно нужны глубокие исследования.
— Прошу вас в полном объеме эти исследования прокурировать, посмотреть, чтобы всё там было на самом высоком уровне, как и происходило до сих пор, — обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России для применения в особом порядке, предусмотренном специальным постановлением правительства. Оно касается лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения ЧС. Сейчас вакцина находится в третьей фазе испытаний, которая должна завершиться весной. Пока ей прививают отдельные группы населения, а на следующей неделе президент поручил переходить от масштабной вакцинации к массовой. Ранее Минздрав сообщал, что она будет добровольной и бесплатной.