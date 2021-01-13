Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Владимир Путин заявил, что считает отечественную вакцину от коронавируса лучшей в мире, но попросил проверить, как она будет работать при множестве штаммов. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.

— Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов, — заявил президент.