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За сутки девять новосибирцев умерли от коронавируса

Самому молодому из них было 42 года

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Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек

Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек

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Сколько человек заразились коронавирусом в Новосибирске

По данным регионального оперативного штаба на утро 9 января, за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались еще девять пациентов — трое мужчин и шесть женщин.

— Мужчины в возрасте 36, 42, 83 лет и женщины в возрасте 59, 62, 67 лет, 71 года, 71 года, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в регионе выявлено еще 139 случаев COVID-19, 203 человека выписаны из больниц. На ИВЛ находится 22 пациента.

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Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1687.

СЮЖЕТ

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Недавно Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба, — 655 смертей против 153.

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