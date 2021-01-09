За сутки девять новосибирцев умерли от коронавируса

Сколько человек заразились коронавирусом в Новосибирске
По данным регионального оперативного штаба на утро 9 января, за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались еще девять пациентов — трое мужчин и шесть женщин.
— Мужчины в возрасте 36, 42, 83 лет и женщины в возрасте 59, 62, 67 лет, 71 года, 71 года, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
За сутки в регионе выявлено еще 139 случаев
Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Недавно Росстат опубликовал данные за ноябрь 2020 года об умерших из-за коронавируса пациентах в России по регионам. В Новосибирской области этот показатель оказался значительно больше, чем в сводках оперштаба, — 655 смертей против 153.