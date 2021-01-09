За сутки девять новосибирцев умерли от коронавируса

По данным регионального оперативного штаба на утро 9 января, за минувшие сутки от коронавируса в Новосибирской области скончались еще девять пациентов — трое мужчин и шесть женщин.

— Мужчины в возрасте 36, 42, 83 лет и женщины в возрасте 59, 62, 67 лет, 71 года, 71 года, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1040 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 176 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

