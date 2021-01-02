В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — 4 мужчины и 5 женщин

В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 пациентов
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 154 человек, скончались 9 пациентов.
— На утро 2 января в регионе зарегистрирован
Всего в регионе от ковида скончались 983 человека.
В больницах Новосибирска находятся 1612 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 152 пациента, из них 30 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области доставлены 1034 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
В прошлый раз оперштаб сообщил сразу о 9 умерших пациентах 31 декабря. Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал за тот же месяц о 153 умерших.
В ноябре управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. Количество умерших людей выросло почти в два раза. Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше.