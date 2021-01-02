2 января суббота
СЕЙЧАС -27°С
Пробки 2/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

Все новости

Все новости

В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — 4 мужчины и 5 женщин

В больницах города лежат 1612 человек

946
11Обсудить

Поделиться

За сутки выздоровели 127 человек

За сутки выздоровели 127 человек

Поделиться

В Новосибирской области от коронавируса умерли 9 пациентов

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 154 человек, скончались 9 пациентов.

— На утро 2 января в регионе зарегистрирован 28 191 случай COVID-19, 154 за сутки, в том числе у 1647 детей. 24 367 человек выздоровели, 127 — за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 58, 62, 67, 69 лет и женщины в возрасте 65, 68, 69, 72, 85 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 983 человека.

В больницах Новосибирска находятся 1612 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 152 пациента, из них 30 — на искусственной вентиляции легких.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— В больницы районов области доставлены 1034 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

В прошлый раз оперштаб сообщил сразу о 9 умерших пациентах 31 декабря. Ранее Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал за тот же месяц о 153 умерших.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В ноябре управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику. Количество умерших людей выросло почти в два раза. Так, если в ноябре 2019 года было зафиксировано 2703 записи о смерти, то в этом году их стало на 2447 больше.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

оперштаб по борьбе с коронавирусомстатистика COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...