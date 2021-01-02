В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — 4 мужчины и 5 женщин

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 154 человек, скончались 9 пациентов.



— На утро 2 января в регионе зарегистрирован 28 191 случай COVID-19, 154 за сутки, в том числе у 1647 детей. 24 367 человек выздоровели, 127 — за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 58, 62, 67, 69 лет и женщины в возрасте 65, 68, 69, 72, 85 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 983 человека.



В больницах Новосибирска находятся 1612 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 152 пациента, из них 30 — на искусственной вентиляции легких.

