«Это позор Новосибирска»: что горожане думают о застройке ЦУМа и других новостях недели

На месте ЦУМа хотят построить жилой комплекс и деловой центр Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Больше всего комментариев на этой неделе набрал пост о застройке ЦУМа. Выяснилось, что на его месте может появиться 30-этажный дом и 8-этажный деловой центр. Местные уже иронично прозвали «свечку» Биг-Беном, а деловой центр — Пентагоном.

И ладно, если бы все закончилось шутками… Теперь люди разделились на два лагеря: одни уверены, что нельзя продаваться застройщику даже за 30 миллионов рублей, другие —смирились, что стройка будет, и согласны получить за нее хоть что-то. А вот, что в комментариях пишут читатели НГС:

— Вид магистрали испортят, да и нагрузку на теплосети 60-х годов никто не отменял, — считает Раиса.

— Это позор Новосибирска. Снести ЦУМ (!), чтобы воткнуть человейник!!! Вы бы еще ж/д вокзал снесли, — негодует читательница.

— Получается, либо старая серая коробка, либо свечка, других вариантов нет? — Возмущается Елена

— Впихнуть невпихуемое… с нынешним состоянием коммуникаций каждая новая «свечка» в старом центре в разы увеличивает риски аварий. Сейчас уже с отоплением проблемы, дальше — больше, — заметила Екатерина.

— «Отдых» снесли, теперь ЦУМ. Это борьба с советским наследием? Это же все равно что ГУМ в Москве снести. А могли бы наоборот восстановить и реставрировать. Что будет следующим? — задалась вопросом Ольга.

Еще одной обсуждаемой темой стала гимназия № 9. В среду, 4 декабря, появилась информация, что учебному учреждению якобы угрожают террористы.

На место выехали сотрудники Росгвардии, а учащиеся сообщали следующее:

— Я только сейчас узнал, что на самом деле происходит, до этого нам просто сказал «сидите ровно».

— Там люди в форме. Нас в кабинете заперли, из школы никого не выпускают.

— У нас был урок физкультуры, конец урока, подходит учитель и говорит: «Всё закрывайте». Бежит завуч. Мы закрылись внутри, не напугались.

В итоге детей и учителей эвакуировали. Тревога оказалась ложной. Здание осмотрели кинологи с собаками: никакой угрозы не нашли, но обратили внимание на уровень «защиты» гимназии.

Но на этом история не закончилась. Буквально через два дня, 6 декабря, в гимназии № 9 произошла вторая эвакуация, а у ворот учебного заведения заметили кинологов и машину реанимации.

— Я еду в школу, наша классная руководительница говорит: «Идите домой». Я развернулась и уехала. Некоторые уже приехали в школу и их эвакуировали. Пока не понятно, что происходит, — рассказывала тогда одна из учениц.

Как сообщили НГС в полиции, гимназию эвакуировали из-за анонимного сообщения об опасном предмете в здании. Учебное учреждение осмотрели, но все оказалось в порядке.

Больше всего реакций набрал пост об увеличении стоимости проезда. Власти предложили поднять цену до 40 рублей. Причина — техобслуживание, ремонт транспорта, бензин, электроэнергия и зарплаты сотрудников становятся все дороже и дороже.

А вот, как на это отреагировали читатели НГС:

— Скоро Москву догоним, — заметил Сергей

— Езжу на машине, но все равно осуждаю, — написал Илья.

— Круто, а транспорт нормально ходить когда начнет? — задался вопросом новосибирец.

— Да сразу сотку давайте. Что мучиться-то, — поиронизировал сибиряк.

— Не волнуйтесь, дойдёт и до сотки, — ответила ему Лидия.

— Всех с наступающим очередным Новым годом… Выживаем дальше, иного и не ждём уже, — добавила Саша.

Кстати, а как вы относитесь к проезду по 40 рублей? Своим мнением можете поделиться в комментариях под этим постом.

Самым пересылаемым постом на этой неделе стала трогательная история о псе, который спас новосибирцев от пожара. Увидев огонь, собака долго и громко лаяла, чтобы разбудить своих хозяев. В итоге все успели эвакуироваться, никто не пострадал.

И закончим нашу подборку забавным постом. На этой неделе компания Pantone выбрала главный оттенок 2025-го года — им стал Mocha Mousse или просто шоколадно-коричневый цвет.