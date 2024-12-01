«Обалдели вы»: что новосибирцы думают о средней зарплате в регионе и других новостях недели

Узнали, сколько в среднем зарабатывают новосибирцы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Больше всего комментариев на этой неделе набрал пост о средней зарплате в Новосибирской области. Так, по данным Новосибирскстата, в январе — сентябре этого года она составила 72 027 рублей.

Многие читатели НГС не согласились с цифрами, отметив, что их зарплата куда меньше.

— 20-30 тысяч рублей — обычная средняя зарплата, что тут за фантастические цифры, — считает новосибирец.

— Нет таких зарплат в городе. 50 тысяч — потолок, — написал сибиряк.

— Работаю в социальной сфере, зарплата — 42 тысячи рублей. Если брать зарплаты работников министерства труда, занятости и социальной защиты, то да — может, и 72 тысячи. Специалисты на местах получают в разы меньше! — говорит читатель.

— Обалдели вы и зажрались. Вот и все, — добавила Виктория.

Но были и те, кто согласился, что получать больше 70 тысяч рублей в Новосибирске — норма.

— За 30000 я из дома не выйду! На строительстве от 100 000 разнорабочий зарабатывает! Ищем монтажников алюминия со сдельной оплатой — никто не хочет работать! Я на строительстве зарабатываю по 250 000 в месяц, — поделился Сергей.

— Я вот, если хочу получать больше 100 тысяч, так я и пашу 6 дней в неделю. А 30 тысяч — это чисто на свободные расходы и магазины, а ещё же хочется отложить на отпуск или на какие-то другие приобретения, — отметил Александр.

— Возможно, многие получают 50-70 тысяч, но после платежей по ипотекам и кредитам остается 20-30 тысяч на жизнь. Вот поэтому и пишут, что зарплаты маленькие, — заметил Дмитрий.

Еще одной обсуждаемой темой стал пост о ностальгии по всему советскому. В карточках обозреватель НГС Стас Соколов рассказал о том сомнительном счастье «отоваривать» талоны на продукты и попытался разобраться, откуда взялось это почти религиозное поклонение «качеству СССР».

Мнения читателей НГС разделились. Одни остались убеждены, что в СССР качество товаров и услуг было лучше:

— Советский пломбир в разы вкуснее нынешней химозы. У детей сейчас обострились аллергия, дерматиты и прочие прелести. Спасибо современным производителям! Сыр резиновый стал, есть невозможно! — написала Олеся

— Технологии-то изменились, можно дольше хранить, но вкус настоящего у искусственного не появится. Хотела из скисшего молока творог сделать, так не получилось, какая-то горстка крупы в результате. Не нашла в современном ассортименте ни вафли, ни колбасный сыр, ни ливерную колбасу, как в Союзе. Молоко иногда бывает похоже на натуральное, — поделилась Елена.

— Меня удивляют люди, которые сетуют, что в СССР продуктов не было. Молочка, крупы, макароны, хлебобулочные — основные продукты питания, которые всегда были на полках магазинов. А сейчас вы чем питаетесь? Теми же продуктами, только напичканными химией. Мясо было не купить? Так на рынке мы всегда мясо хорошее брали. Дорого? Да, дорого. А сейчас вам что, даром раздают? — задалась вопросом Елена.

Но нашлись читатели НГС, которые совсем не скучают по «прелестям» СССР.

— По чему ностальгировать? По нищете, пустым магазинам, отсталости? Давайте тогда вообще о каменном веке ностальгировать? — Уточнила читательница.

— А пельмени и котлеты какие в СССР были, не хотите вспомнить? Один хлеб, — заметил новосибирец.

— На самом деле, в любое время, при любом строе есть как плюсы, так и минусы… Нет идеальных схем! Всегда есть второй конец у палки! — заключил Андрей.

Больше всего реакций набрал пост о метро. Кажется, эти новости никогда не устареют. Ну а что? Не успели закончить эпопею со «Спортивной», так начинается новая. На этот раз всему виной документы для строительства, которые уже устарели.

Сейчас утверждена схема развития метро охватывает период до 2030 года. Власти планируют откорректировать ее в 2025 году.

А вот, как на это отреагировали читатели НГС:

— Конечно устарели. Там, где должно быть метро, уже понастроили высоток, как рыть-то? Должны были расширять проспекты и дороги, под которыми метро, а у нас — ЖК. Устарели… но разве документы? — Задалась вопросом Татьяна.

— Как быстро летит время! Как быстро стареют документы, — пошутил новосибирец.

— Скоро уже будем проводить межгалактические шахматные турниры, а вы всё метро-метро, документы старые-новые, — заметил Александр.

А чаще всего читатели НГС пересылали пост о курсе доллара. По курсу Центробанка на 27 ноября, он был равен 110 рублям и, кажется, это далеко не предел. К сожалению.