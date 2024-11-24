«Каждой рожалке — комнату в коммуналке»: новосибирцев возмутило высказывание депутата. И другие новости недели

Какая новость вам запомнилась больше всего на этой неделе? Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Каждый день в телеграм-канале НГС мы публикуем посты на самые разные темы, связанные с жизнью Новосибирска. Некоторые из них особенно интересны горожанам, судя по просмотрам и количеству комментариев. Поэтому мы в очередной раз собрали подборку самых обсуждаемых публикаций этой недели.

Одна из новостей была о блогерше Ольге Платоновой. «Сибирская Круэлла» пришла в ресторан в образе Снежной Королевы в сопровождении двух оленей.

Разыграть тематику сказки сибирячка решила для открытия зимнего сезона Fashion Life. Северных оленей она взяла в прокат на пони-ферме.

— Бедные олени, — написала polinka.

— Надеюсь, ни один олень не пострадал, — волнуется Сергей.

— У нее мозг вообще есть? И ведь масса людей этому «цирку» рады, — сказала жительница Новосибирска.

Возмутила сибиряков новость о том, что на паспортном контроле в Толмачево собралась огромная толпа. Некоторым тогда пришлось стоять в очереди несколько часов.

— Тут адская духота, скорость минимальная. Детки плачут, старички устали и не понимают ничего. Мы молодые, стоим уже мокрые от жары и духоты. Спертый запах толпы окружает все больше. Стоим в темноте какой-то. Змейки и организованной очереди нет как сущности, — рассказывала читательница Алена.

Алена отметила, что простояла около 55 минут, прежде чем в аэропорте открыли дополнительное помещение «Для граждан государств-членов таможенного союза». Только тогда очередь на выход начала продвигаться.

В комментариях под постом кто-то успел поспорить, а кто-то — просто высказать свое мнение. Вот что написали новосибирцы:

— Это новость или что это? Такие очереди в Толмачёво стандартное явление. Неоднократно в них стоял, — сказал PAVEL.

— Вот недавно задержка почти на час была, потому что самолёт вылетевший, не помню куда, кружил над Колыванью очень долго и вернулся обратно, аэропорт замер и не улетал никто и не прилетал, — рассказала Елена.

— Там постоянно так. Причем за границей на таможне уходит 5 минут. У нас же проверяют документы, когда выезжаешь 10 минут, когда въезжаешь 20. И так каждого! Что с нами могло произойти за 2 недели… загадка, — отметила Татьяна Романовская.

Новости о метро, кажется, уже давно стали одними из самых любимых для жителей города. Так, пост о строительстве трех новых станций на Ленинской линии за 45 миллиардов рассмешил новосибирцев (судя по «клоунским» и «смеющимся» реакциям).

— Что-то ребята слегка погорячились со стоимостью. А вообще, будь в Новосибирске бюджет такой, как в Мск, из расчёта на население хотя бы на протяжении трёх лет, можно было бы и станций построить штук 10, и дороги в порядок привести, и построить много чего полезного для города, — написал KosS.

— Сейчас посмотрели с напарником на эту картинку, реально картинка — это только и всего… только болтать умеют, это шоу затянулось и все зрители разбегаются, — поделился Servantes.

— Ещë + 3 станции, вы бы сначала лучше станцию спортивную открыли, а потом начинайте строить эти 3 станции, — написал Dima.

Новость, которая по-настоящему разозлила новосибирцев, была о ДТП на Петухова. Тогда пьяный водитель Subaru сдавал назад и не заметил двух пешеходов. В результате аварии двухлетний мальчик скончался на месте, а его маму доставили в больницу.

— Пьянь, в таких ситуациях нужно судить и садить как за умышленное убийство, — написал Сергей Вдовин.

— Пьянь, нужно сажать лет на 15, — добавил KosS.

— Взрослый мужик, а мозгов нет! Еще так спокойно говорит… Да его трясти должно было от ужаса, что это по его вине двухлетний ребенок жизни лишился, — возмущается новосибирец.

Если же и выдавать золотую медаль за обсуждаемость, то только новости о «рожалке». Наверняка, многие из вас видели посты о том, что депутат Александр Ильтяков довольно необычным высказыванием решил замотивировать молодых россиянок рожать.

— Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим, — сказал Александр Ильтяков.

В интервью «Комсомольской правде» он прокомментировал свои слова:

— А что грубого в этих словах? Рожалка? Это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка. Может быть грубо, так может быть более доходчиво будет для тех, кто собирается сделать аборт. Искусственно прервать беременность. Искусственно подменить Господа Бога на земле, — отметил Александр Ильтяков.

Депутат добавил, что не людям решать, когда рожать. А тех, кто все же решает, он назвал чучелами.

Пост собрал 117 комментариев и множество негативных реакций. А вот, что написали сибиряки:

— Мотивация, которая демотивирует, — написал Андрей Панасенко.

— Пусть примут закон, чтобы каждому новорожденному от государства квартиру давали в пожизненное владение. И тогда будут женщины рожать. А так на наши зарплаты детей не вырастить, — предложила Наталья Рихерт.

— Каждой рожалке — комнату в коммуналке, — предлагает Саша.

Еще одна новость, которая вызвала обсуждения, посвящена главному заводиле на трибунах хоккейного клуба «Сибирь» — Усатому. Раньше ни один матч не обходился без него, но в какой-то момент он пропал.

Дмитрий Казанцев рассказал нам о том, что же произошло. А вот как на историю отреагировали жители города:

— Пусть не расстраивается, они все равно вечно проигрывают. Непонятно за что им зп только платят и бабки вливают городские. Лучше бы метла им выдали, вместо клюшек, всё равно играть не умеют, — написал Silk.

— Можно пожелать хорошей игры, удачи (раз в другом клубе хорошие знакомые/друзья), но точно не победы принципиальному сопернику, если ты болеешь за свой родной клуб. Это идиотизм и неуважение к своей команде, — сказала Дарья Островская.

— Классный человек, жаль, что так получилось, не хватает изюминки на арене, ведущие, это одно, а он — это совсем другое, — сказал Александр Осокин.

— Надеюсь, что новое руководство обратит внимание на эту статью и как-то решит этот вопрос, ведь тем и славится «Сибирь», яркими неординарными болельщиками, — предложил Виктор.