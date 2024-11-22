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Город проблема Мэрия Новосибирска обещает разобраться в скандале с квартирой, которую хотела забрать у дочери бойца СВО

Мэрия Новосибирска обещает разобраться в скандале с квартирой, которую хотела забрать у дочери бойца СВО

Власти заявили, что их цель — защитить интересы семьи погибшего воина

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9 комментариев

Квартиру дочери приобрели на деньги, полученные за потерю отца

Мэрия Новосибирска пообещала разобраться в ситуации с квартирой, которую хотела забрать у сибирячки. Жилье купили на выплату за погибшего на СВО отца, а в мэрии хотели отобрать квартиру через суд. В иске говорилось, что квартира должна перейти в муниципальный фонд, так как была продана незаконно.

После публикации материала НГС об этом конфликте мэрия Новосибирска опубликовала в своем телеграм-канале официальный комментарий вице-мэра Евгения Улитко:

— Единственная цель мэрии в этой непростой истории — защитить интересы семьи погибшего воина. Именно эта задача поставлена перед Управлением по жилищным вопросам, которое предпримет все необходимые действия для урегулирования ситуации в рамках действующего законодательства РФ. Если выяснится, что на каком-то этапе к продаже квартиры по ул. Жуковского, 113/1 были причастны мошенники, то их и будут привлекать к ответственности. А в отношении прав дочери участника СВО должна быть обеспечена максимальная юридическая защищённость, — приводятся слова начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Елена Пойда, вдова погибшего бойца СВО, на компенсацию за смерть мужа купила квартиру для своей дочери в Новосибирске. Однако после сделки семья получила повестку в суд, где свои права на недвижимость заявляла городская администрация. Подробнее об этом конфликте мы писали накануне.

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Комментарии
9
Zemb
27 минут
мэрия обещает... уже страшно. 😎
Alx_nsk
7 минут
Во так и нужно работать независимо от того чья семья "попала" в результате действий мошенников. Без акцентов что дескать семья военного. Всех нужно защищать!Неважно кто пострадал, государство должно само бороться с мошенниками, а не бросать своих граждан.
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