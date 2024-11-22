Мэрия Новосибирска обещает разобраться в скандале с квартирой, которую хотела забрать у дочери бойца СВО

Квартиру дочери приобрели на деньги, полученные за потерю отца Источник: Елена Пойда











Мэрия Новосибирска пообещала разобраться в ситуации с квартирой, которую хотела забрать у сибирячки. Жилье купили на выплату за погибшего на СВО отца, а в мэрии хотели отобрать квартиру через суд. В иске говорилось, что квартира должна перейти в муниципальный фонд, так как была продана незаконно.

После публикации материала НГС об этом конфликте мэрия Новосибирска опубликовала в своем телеграм-канале официальный комментарий вице-мэра Евгения Улитко:

— Единственная цель мэрии в этой непростой истории — защитить интересы семьи погибшего воина. Именно эта задача поставлена перед Управлением по жилищным вопросам, которое предпримет все необходимые действия для урегулирования ситуации в рамках действующего законодательства РФ. Если выяснится, что на каком-то этапе к продаже квартиры по ул. Жуковского, 113/1 были причастны мошенники, то их и будут привлекать к ответственности. А в отношении прав дочери участника СВО должна быть обеспечена максимальная юридическая защищённость, — приводятся слова начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.