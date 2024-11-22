«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен

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В школе № 195 прошло мероприятие, которое местные жители бурно обсуждали в чате микрорайона Источник: читатель НГС











Споры о том, что следует считать патриотизмом, ведутся очень давно. Спорят об этом и в наше время. Невольно эту тему возбужденно обсуждали на днях в своем чате жители микрорайона МЖК и Плющихинского жилмассива. 14 ноября в школе № 195 прошло мероприятие по присвоению отряду юнармейцев имени Вадима Лемеша — погибшего Героя России, бывшего ученика этой школы. Но прошло оно максимально скромно и даже кулуарно, для избранных, говорит одна из местных жительниц Елена (женщина попросила не называть ее фамилию, но она известна редакции). Женщину это возмутило — публикуем ее мнение от первого лица.

Вадим Лемеш учился в [195-й] школе, школу закончил, был кадровым офицером на СВО. Участвовал в какой-то операции и вместе с другими спас многим жизнь. А сам погиб. И вот его имя присвоили отряду юнармейцев «Сокол».

Я на это мероприятие опоздала минут на пятнадцать. Поняла, что оно было не для всех, что туда были приглашены только сами юнармейцы ну и, соответственно, высокопоставленные лица. Говорили, что из Москвы приедут, мэр приедет, из администрации [района] приедут… Мне сказали, что в актовом зале генералы, и пройти никуда уже нельзя: никого никуда уже не пустят, и из школы надо выйти. Ну, я вышла.

Мои знакомые были на мероприятии, писали, что там происходит, скидывали фотографии, а я их ждала и думала, что еще смогу попасть на мероприятие. Перед самым входом в школу есть такой коридорчик, типа тамбура. Сначала сказали, что в тамбуре можно ожидать, потом, что и из тамбура надо выйти.

Ближе к концу мероприятия завуч, которая просила даже в тамбуре не находиться, сказала, что сейчас пойдут военные, и мы все будем мешать. Родителей, которые первоклассников ждали, тоже отправили на улицу. А потом вышла какая-то женщина и сказала: если вы не ожидаете учащихся школы, то вообще уходите за территорию. Иначе вызовут Росгвардию.

На самом деле на таком мероприятии полезно было бы быть и учащимся школы и вообще всем желающим. Желательно знать, что есть такие герои, что они рядом с нами, какие подвиги они совершают. Чтобы люди знали, в честь кого дали отряду имя, почему это так почетно, почему так важно. Это как раз и есть патриотизм.

Там было все очень торжественно: юнармейцы — подготовлены, вручение флага было. Я считаю, надо давать возможность посетить такое событие большему количеству людей. Но в чате района писали, что в этот день отменили занятия для первой смены, кроме начальной школы — соответственно, ребята не имели возможности увидеть это все. У детей — радость: свободный от учебы день. Хотя на самом деле это должен быть обычный день.

Знакомые сказали, что зал был полный, но на видео я видела, что места были. Но если в актовом зале не хватает места даже для учащихся школы — это говорит о том, что школа переполнена. Вот раньше как было: если в школе концерт, то это мероприятие для всех, а не для каких-то избранных, кто успел или случайно узнал. Все желающие могли присоединиться и принять участие. И родители могли прийти с детьми, то есть прикоснуться к происходящему, так сказать.

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Так как я была на улице, то стала свидетелем разных ситуаций. Сейчас на входе в школу есть пешеходный переход, на котором установлен знак. Но когда люди уезжали с мероприятия, подъезжали машины и останавливались ровно на пешеходном переходе. И вот они (гости. — Прим. ред.) выходили из школы, переходили дорогу и ровно под этим знаком садились в машину и уезжали. Ситуация, конечно, недопустимая.

Но самое главное — если в 195-й школе такое событие происходит, то о нём можно было громко, с гордостью сказать и всех пригласить. Чтобы дети, прикасаясь к таким ситуациям, росли патриотами.

Комментарий школы и властей

Директор школы № 195 Светлана Мельникова рассказала, что школьникам говорили на классных часах о мероприятии, но пригласили тех, кто связан с Юнармией, учителей, обучавших Лемеша и представителей мэрии.

— Ребятам на классных часах пояснили, почему первая смена, пятые и девятые классы не обучаются. Остальная школа училась: «началка» — вся училась, вторая смена вся без изменений училась, — пояснила директор. — Смысл какой [широко объявлять]? Не каждый родитель готов сказать, почему его ребенок вступает в Юнармию. Родители в данном случае не хотят, чтобы соседка или общественник знал: ребенок в Юнармии или нет. Но это вопрос не ко мне.

В мэрии рассказали, что на школьном мероприятии юнармейскому отряду «Сокол» вручили именное знамя, и проходил прием школьников в ряды Юнармии. На нем были почетные гости, представители Юнармии, участники СВО, ветераны локальных войн, учителя и ученики. Присутствие или отсутствие мэра, а также инциденты, возмутившие местных жителей, в мэрии комментировать не стали, но уточнили: ЧОП дежурил в обычном режиме, а посторонних лиц и транспортных средств на территории школы не было.

Согласны с автором? Да, патриотические мероприятия должны быть общедоступными Нет, всем подряд предоставлять доступ к таким мероприятиям не стоит Напишу свое мнение в комментариях