В Новосибирске из-за антитеррористических учений закроют проезд к ЛДС «Сибирь-Арена»

В Новосибирске на строящейся станции метро «Спортивная», а также на территории парка «Арена» 13 и 14 ноября пройдут антитеррористические учения. Из-за этого к ЛДС будет закрыт проезд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— В связи с учениями планируется введение временных ограничений на проезд транспорта к парку отдыха «Арена» 13 ноября с 09:00 до 16:00, — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что мероприятие необходимо для отработки антитеррористических мер. Оперативный штаб просит отнестись к мероприятиям с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.