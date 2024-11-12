НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

5 м/c,

ю-з.

 750мм 67%
Подробнее
8 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85

СРОЧНО

Стая из 13 собак бросилась на водителя мусоровоза

Модные, но опасные роды
Врачи для 30-летних
Компенсация за наезд самоката
Зажечь на корпоративе — советы
Ничьи контейнеры
Жить, сдавать, зарабатывать
Окопы с кипятком
Новости в Telegram
Город В Новосибирске из-за антитеррористических учений закроют проезд к ЛДС «Сибирь-Арена»

В Новосибирске из-за антитеррористических учений закроют проезд к ЛДС «Сибирь-Арена»

Ограничения введут 13 ноября

156
3 комментария

Учения запланированы на два дня

В Новосибирске на строящейся станции метро «Спортивная», а также на территории парка «Арена» 13 и 14 ноября пройдут антитеррористические учения. Из-за этого к ЛДС будет закрыт проезд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— В связи с учениями планируется введение временных ограничений на проезд транспорта к парку отдыха «Арена» 13 ноября с 09:00 до 16:00, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мероприятие необходимо для отработки антитеррористических мер. Оперативный штаб просит отнестись к мероприятиям с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Учения ФСБ Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
трям-брям
2 минуты
Станцию откройте и проводите хоть что.
Гость
1 минута
То учебные отключения электричества, то учебный теракт... Похоже усиленно к чему-то готовят.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление