Город Обскому морю — 68 лет: смотрим на кадры с песчаными пляжами и снежной пустыней
Обскому морю — 68 лет: смотрим на кадры с песчаными пляжами и снежной пустыней
В Новосибирске исполнилось 68 лет Обскому водохранилищу
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5 ноября исполняется 68 лет со дня создания Обского водохранилища, которое чаще называют морем. В 1956 году в этот день закончили строительство плотины, и тысячи гектаров земли, на которых когда-то стояли деревни, оказались под водой.
К годовщине мы собрали лучшие кадры Обского моря, сделанные фотокорреспондентом НГС Александром Ощепковым. Посмотрите на контрасты между зимними и летними видами.
В книге «Мифосибирск» писатель Игорь Маранин писал о народных легендах, связанных с Обским морем. В них рассказывается о том, что при затоплении на дне остались храмы и корабли.
— Об Обском море ходит много легенд, в том числе и страшилок: и что храмы оставались на дне, и тюрьмы вместе с заключенными. Хотя, конечно, это не имеет отношения к реальности. Это фольклор, люди любят друг друга пугать, — говорит Игорь Маранин.