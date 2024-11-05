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Город Обскому морю — 68 лет: смотрим на кадры с песчаными пляжами и снежной пустыней

Обскому морю — 68 лет: смотрим на кадры с песчаными пляжами и снежной пустыней

В Новосибирске исполнилось 68 лет Обскому водохранилищу

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Легенды гласят, что после затопления под водой Обского моря оказались храмы, корабли и даже тюрьмы

5 ноября исполняется 68 лет со дня создания Обского водохранилища, которое чаще называют морем. В 1956 году в этот день закончили строительство плотины, и тысячи гектаров земли, на которых когда-то стояли деревни, оказались под водой.

К годовщине мы собрали лучшие кадры Обского моря, сделанные фотокорреспондентом НГС Александром Ощепковым. Посмотрите на контрасты между зимними и летними видами.

Летом Обское море — популярное место для отдыха новосибирцев и туристов

Зимой здесь проводят соревнования по зимнему парусному спорту

А осенью, когда водохранилище еще полностью не покрылось льдом, на берегу уже появляются причудливые узоры из-за замерзших волн

И снова летние кадры с пляжа «Звезда»

Из-за большого количества отдыхающих летом на Бердском шоссе собираются пробки

Кадр показывает красоту природы

Иногда Обское море радует большими неукротимыми волнами

В такую погоду берег выглядит немного зловеще

В книге «Мифосибирск» писатель Игорь Маранин писал о народных легендах, связанных с Обским морем. В них рассказывается о том, что при затоплении на дне остались храмы и корабли.

— Об Обском море ходит много легенд, в том числе и страшилок: и что храмы оставались на дне, и тюрьмы вместе с заключенными. Хотя, конечно, это не имеет отношения к реальности. Это фольклор, люди любят друг друга пугать, — говорит Игорь Маранин.

Так преображается море осенью

Ежегодно на берегу водохранилища проводят фестиваль по строительству иглу. Этот снимок — с мероприятия в 2023 году

День рождения новосибирской ГЭС — 10 ноября 1957 года

Летом на берегу можно не только загорать, но и наблюдать за звездным небом

Зимой поверхность выглядит как снежная пустыня

Водохранилище — излюбленное место для зимней рыбалки

Посмотрите на контраст между летними и зимними видами

Посмотрите, какая важная птичка!

Уже скоро море покроется коркой льда

Зимой новосибирцы любят покататься на коньках

Отличное место, чтобы любоваться закатами и рассветами в любое время года

В прошлом году Обское море покрылось льдом к 23 ноября. Посмотрите, как оно выглядело тогда.

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Обское море Обское водохранилище Новосибирск Советский район
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Хороший баркас на заставке.
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