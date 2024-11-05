Обскому морю — 68 лет: смотрим на кадры с песчаными пляжами и снежной пустыней

Легенды гласят, что после затопления под водой Обского моря оказались храмы, корабли и даже тюрьмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











5 ноября исполняется 68 лет со дня создания Обского водохранилища, которое чаще называют морем. В 1956 году в этот день закончили строительство плотины, и тысячи гектаров земли, на которых когда-то стояли деревни, оказались под водой.

К годовщине мы собрали лучшие кадры Обского моря, сделанные фотокорреспондентом НГС Александром Ощепковым. Посмотрите на контрасты между зимними и летними видами.

Летом Обское море — популярное место для отдыха новосибирцев и туристов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зимой здесь проводят соревнования по зимнему парусному спорту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А осенью, когда водохранилище еще полностью не покрылось льдом, на берегу уже появляются причудливые узоры из-за замерзших волн Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И снова летние кадры с пляжа «Звезда» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за большого количества отдыхающих летом на Бердском шоссе собираются пробки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кадр показывает красоту природы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Иногда Обское море радует большими неукротимыми волнами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В такую погоду берег выглядит немного зловеще Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В книге «Мифосибирск» писатель Игорь Маранин писал о народных легендах, связанных с Обским морем. В них рассказывается о том, что при затоплении на дне остались храмы и корабли.

— Об Обском море ходит много легенд, в том числе и страшилок: и что храмы оставались на дне, и тюрьмы вместе с заключенными. Хотя, конечно, это не имеет отношения к реальности. Это фольклор, люди любят друг друга пугать, — говорит Игорь Маранин.

Так преображается море осенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежегодно на берегу водохранилища проводят фестиваль по строительству иглу. Этот снимок — с мероприятия в 2023 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











День рождения новосибирской ГЭС — 10 ноября 1957 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летом на берегу можно не только загорать, но и наблюдать за звездным небом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зимой поверхность выглядит как снежная пустыня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Водохранилище — излюбленное место для зимней рыбалки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посмотрите на контраст между летними и зимними видами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посмотрите, какая важная птичка! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже скоро море покроется коркой льда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зимой новосибирцы любят покататься на коньках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отличное место, чтобы любоваться закатами и рассветами в любое время года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









