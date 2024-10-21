«Виснет и не отправляет сообщения»: новосибирцы заметили сбои в работе Telegram

Трудности в работе мессенджера заметили сегодня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы заметили, что сегодня мессенджер Telegram работает со сбоями — у горожан возникают проблемы с прогрузкой картинок и отправкой сообщений.

— Виснет очень жестко сегодня. С самого утра не грузил нормально картинки и историю сообщений. Сейчас просто сообщения не хочет отправлять или делает это с большой задержкой, — отметила читательница НГС Екатерина.

Новосибирец Дмитрий также пожаловался в редакцию на работу мессенджера. Он отметил, что пересылать видео сегодня проблематично.

По данным Downdetector, на 14:30 по новосибирскому времени на сервис поступают жалобы. Пользователи недовольны в течение всего дня.

Источник: downdetector.su











Источник: downdetector.su











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