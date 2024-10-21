«Виснет и не отправляет сообщения»: новосибирцы заметили сбои в работе Telegram

Новосибирцы заметили, что сегодня мессенджер Telegram работает со сбоями — у горожан возникают проблемы с прогрузкой картинок и отправкой сообщений.
— Виснет очень жестко сегодня. С самого утра не грузил нормально картинки и историю сообщений. Сейчас просто сообщения не хочет отправлять или делает это с большой задержкой, — отметила читательница НГС Екатерина.
Новосибирец Дмитрий также пожаловался в редакцию на работу мессенджера. Он отметил, что пересылать видео сегодня проблематично.
По данным Downdetector, на 14:30 по новосибирскому времени на сервис поступают жалобы. Пользователи недовольны в течение всего дня.
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