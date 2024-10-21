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Город «Виснет и не отправляет сообщения»: новосибирцы заметили сбои в работе Telegram

«Виснет и не отправляет сообщения»: новосибирцы заметили сбои в работе Telegram

Мессенджер работает медленно

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21 комментарий

Трудности в работе мессенджера заметили сегодня

Новосибирцы заметили, что сегодня мессенджер Telegram работает со сбоями — у горожан возникают проблемы с прогрузкой картинок и отправкой сообщений.

— Виснет очень жестко сегодня. С самого утра не грузил нормально картинки и историю сообщений. Сейчас просто сообщения не хочет отправлять или делает это с большой задержкой, — отметила читательница НГС Екатерина.

Новосибирец Дмитрий также пожаловался в редакцию на работу мессенджера. Он отметил, что пересылать видео сегодня проблематично.

По данным Downdetector, на 14:30 по новосибирскому времени на сервис поступают жалобы. Пользователи недовольны в течение всего дня.

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3 октября в работе Telegram произошел массовый сбой.

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Комментарии
21
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
57 минут
мессенджер окончательно повис и не реагирует на ласки)))
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
Работает без проблем. У кого-то телефоны древние, вот и сбоит.
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