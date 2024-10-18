НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

штиль.

 763мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76

Синоптики рассказали о погоде на выходных

Эпидемия пневмонии
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Сколько должен стоить проезд
Кто возглавит минздрав НСО
Из пухляша в красавца
Новости в Telegram
Город «Подготавливают к Рождеству»: жительница Омска выгуливала гуся на поводке

«Подготавливают к Рождеству»: жительница Омска выгуливала гуся на поводке

Инцидент произошел на Левом берегу

327
7 комментариев

Омичей это удивило

В паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» появился необычная видеозапись. Жители города заметили, как одна из женщин выгуливает гуся. Он был на поводке и вел себя абсолютно спокойно.

— Корги, шпицы и прочий гламур уходит в прошлое: омичка выгуливает на поводке своего гуся! Красота же, — пишет автор поста.

По словам омичей, инцидент произошел на Левом берегу недалеко от Аллеи ветеранов.

В комментариях под видео жители города позабавились и пошутили, что гуся «подготавливают к Рождеству».

Гусь вел себя спокойно

Как вам такая прогулка?

Сомнительно
Вообще все равно
Люди, вы что, с ума сошли?
Молодец! Я поддерживаю

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Гусь Поводок Левый берег
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Aнгличанка Гадит
55 минут
У меня есть гиена Гигиена и павиан Флориан, они сами гуляют. Павиан по замку гуляет, гиена во дворе. Иногда их выпускаю на улицу, за ворота замка, соседи привыкли. Да и далеко они, ближайшее жилье - в двух милях. За болотами.
Директор Завода (Ржака)
1 час
Муж....полный Гусь....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Стас,34

Елена,60

Сергей,35

Love is,32

Ирина,44

PAVEL,35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление