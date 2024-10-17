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Город «Подготавливают к Рождеству»: сибирячка выгуливала гуся на поводке

«Подготавливают к Рождеству»: сибирячка выгуливала гуся на поводке

Инцидент произошел в Омске

597
6 комментариев

Омичей это удивило

В паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» появился необычная видеозапись. Жители города заметили, как одна из женщин выгуливает гуся. Он был на поводке и вел себя абсолютно спокойно.

— Корги, шпицы и прочий гламур уходит в прошлое: омичка выгуливает на поводке своего гуся! Красота же, — пишет автор поста.

По словам омичей, инцидент произошел на Левом берегу недалеко от Аллеи ветеранов.

В комментариях под видео жители города позабавились и пошутили, что гуся «подготавливают к Рождеству».

Гусь вел себя спокойно

Ранее NGS55.RU рассказывал, что омичка выгуливала своего ребенка на поводке. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По ее словам, это была игра.

Как вам такая прогулка?

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Гусь Поводок Левый берег
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Комментарии
7
боец РККА
1 час
когда у меня сдохла собака, то я пошёл в лес и закопал её, за одно поймал волка и посадил его на цепь
Гость
1 час
Это квадробер
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