«Подготавливают к Рождеству»: сибирячка выгуливала гуся на поводке

Омичей это удивило Источник: Омск Live / Vk.com











В паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» появился необычная видеозапись. Жители города заметили, как одна из женщин выгуливает гуся. Он был на поводке и вел себя абсолютно спокойно.

— Корги, шпицы и прочий гламур уходит в прошлое: омичка выгуливает на поводке своего гуся! Красота же, — пишет автор поста.

По словам омичей, инцидент произошел на Левом берегу недалеко от Аллеи ветеранов.

В комментариях под видео жители города позабавились и пошутили, что гуся «подготавливают к Рождеству».

Гусь вел себя спокойно Источник: Омск Live / Vk.com

Ранее NGS55.RU рассказывал, что омичка выгуливала своего ребенка на поводке. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По ее словам, это была игра.