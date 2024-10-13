«Маразм крепчал. Осеннее обострение»: как новосибирцы отреагировали на налог на бездетность в 40 тысяч рублей

Власти предложили вернуть налог на бездетность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Больше тысячи реакций на этой неделе набрал пост о налоге на бездетность. Пока что инициативу только обсуждают, но уже есть предложения платить «алименты государству» в 40 тысяч рублей.

Например, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что платить должны мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет. По мнению экономиста, от налога не нужно освобождать ни тех, кто не может иметь детей по медицинским показателям, ни семьи, в которых есть всего один ребенок.

Несмотря на то, что тема довольно спорная, большинство читателей НГС сходятся в одном мнении — никакие дополнительные налоги не нужны.

— Маразм крепчал. Осеннее обострение. Стоимость жилья, репетиторов, учёбы, одежды и всякое другое видели? — задается вопросом Инна.

— А как усыновление может обеспечить прирост населения? Пусть сами хоть всех усыновят, денег хватит, — пишет Наташа.

— Прирост населения обеспечит безопасность и стабильность для женщин. А в голодный год и волчица не родит. Хоть сколько налогов придумайте. Их сейчас половина не платят, и потом не станут, — утверждает Анна.

— Предлагаю к налогу на бездетность добавить налог на малодетность (1 ребенок) и среднедетность (2 ребёнка), — шутит Игорь.

Еще одной обсуждаемой темой стала вырубка деревьев в Тихом центре. Рабочие спили на Урицкого и Горького сотни яблонь, черемух, рябин и даже 60-летний ясень. Как рассказал читатель НГС, у сотрудников не было на это разрешения, поэтому он вызвал полицию.

Не осталась равнодушной и главный редактор НГС Марина Малкова. В этой колонке она поделилась, как теперь живется в зоне опустошения и что она думает о «зеленой революции».

Многие читатели, кстати, поддержали ее позицию. Они тоже недовольны, что в этом году в Новосибирске массово спиливают деревья. Причем часто рабочие даже не разбираются: аварийные они или нет.

— Во что превратили улицу. Вредительство, — заметил Михаил.

— Это всё от безграмотности и безразличия исполнителей и заказчиков… Ясень жаль, — отметил Давыд.

— Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?»… Не будет тополя, не будет ясеня… и спросить-то не с кого… не родится нового Есенина, — грустно заметила читательница.

— Что за ужас происходит?! Кто такой умный завелся?! Пилят там, где не надо! Вон, понапилили на Ватутина. Позорище! — написала Альвина.

— На Ватутина вдоль дороги все деревья вырубили в том году! Пока ничего не посадили! Ждем, — добавила Татьяна.

— Реально мы останемся скоро без деревьев, газонов. В бетоне. Ужас какой, в Тихом центре можно было гулять…А сейчас что? Пустота, — заметила Катерина.

— Аналогичная ситуация на Дзержинском: самое начало проспекта, сейчас он «лысый», а было достаточно зелено! Такое впечатление, что зелёный цвет раздражает руководство. Видимо, это не тот зелёный! — заключил читатель.

Больше сотни репостов набрал пост о домиках для квадроберов. Да-да, тех самых, которые надевают маски кошечек и собачек, перчатки-лапки и пушистые хвостики, а затем ведут себя, подражая животным. Осуждать не будем, а просто расскажем, что родители, которые поддерживают новые увлечения своих дочерей и сыновей, могут подарить им будку…

По словам продавца, вещь эта многофункциональная. Зимой, например, можно гирлянду повесить. Обойдется домик всего в 15 тысяч рублей.

Но все-таки родителям не советуем расслабляться. Потому что в Госдуме хотят ввести штрафы за популяризацию квадробинга. Ну и за покусательство. Но если ваш ребенок не собирается кусать прохожих, то можете спать спокойно.

Почти 50 тысяч просмотров набрал пост об ученых из Новосибирска и Москвы, которые первыми в мире смогли восстановить нормальный ритм работы сердца с помощью особых клеток (пейсмекеров).

Проектом занялись врачи из Центра Мешалкина и биоинженеры из лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ. Они вырастили клетки, способные сокращаться, и поместили их на сердце минипига.

После пейсмекеры подсветили, из-за чего работа органа изменилась. Теперь ученые будут продолжать исследования, чтобы в будущем можно было отказаться от кардиостимуляторов.