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Город В Новосибирске построят новую набережную на улице Саввы Кожевникова — подрядчик уже готовит проект

В Новосибирске построят новую набережную на улице Саввы Кожевникова — подрядчик уже готовит проект

В будущем тут появятся смотровая площадка и детские городки

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Эскиз будущей набережной

В Новосибирске начались работы по созданию проекта для строительства набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, договор на выполнение проектных и изыскательских работ заключили с ООО «КодА».

— Срок проведения изыскательских работ, выполнение проектных работ — 01.11.2024, выполнение проектных работ — в течение 14 календарных дней со дня получения положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области, — говорится в ответе на запрос.

По данным мэрии, основные работы на участке начнутся в 2025 году. Точная сумма благоустройства парка будет известна после создания всей необходимой документации.

ООО «КодА» зарегистрирована 3 июля 2006 в Бердске. Директор компании — Лиманский Юрий Ильич. Уставный капитал — 30 000 рублей. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. По данным «Контур.Фокуса», баланс компании на конец 2023 года составил 2,3 миллиона рублей, читая прибыль — 20 тысяч рублей.

Набережная на улице Саввы Кожевникова улице Саввы Кожевникова в будущем будет носить название парк «Чемской берег». На территории планируют построить два игровых городка для детей разных возрастов, также появятся велодорожки, смотровая площадка и площадка для выгула собак.

Территория будущего парка по улице Саввы Кожевникова входит в систему зеленых зон на реке Оби и расположена недалеко от Бугринской рощи. Раньше на территории стояли гаражи, и когда их снесли, остался почти голый пустырь и дикий пляж. В будущем парк хотят соединить с Бугринской рощей, спроектированным огромным парком «Усть-Тула» и уже построенной «Ареной» — так на левом берегу появится зона отдыха длиной несколько километров. Как будет выглядеть проектируемая зеленая зона около Северо-Чемского жилмассива со сложным рельефом и пляжем у жилых домов — в материале НГС.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
лена путина: готовит проект??? ну тоды точно построит, как скоростной трамвай.
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