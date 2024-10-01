В Новосибирске построят новую набережную на улице Саввы Кожевникова — подрядчик уже готовит проект

Эскиз будущей набережной Источник: мэрия Новосибирска











В Новосибирске начались работы по созданию проекта для строительства набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, договор на выполнение проектных и изыскательских работ заключили с ООО «КодА».

— Срок проведения изыскательских работ, выполнение проектных работ — 01.11.2024, выполнение проектных работ — в течение 14 календарных дней со дня получения положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области, — говорится в ответе на запрос.

По данным мэрии, основные работы на участке начнутся в 2025 году. Точная сумма благоустройства парка будет известна после создания всей необходимой документации.

ООО «КодА» зарегистрирована 3 июля 2006 в Бердске. Директор компании — Лиманский Юрий Ильич. Уставный капитал — 30 000 рублей. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. По данным «Контур.Фокуса», баланс компании на конец 2023 года составил 2,3 миллиона рублей, читая прибыль — 20 тысяч рублей.

Набережная на улице Саввы Кожевникова улице Саввы Кожевникова в будущем будет носить название парк «Чемской берег». На территории планируют построить два игровых городка для детей разных возрастов, также появятся велодорожки, смотровая площадка и площадка для выгула собак.