«Вот такие горы»: старый асфальт сложили в огромные кучи за первой Горбольницей в Новосибирске — видео

Странные горы асфальта начали появляться в Заельцовском районе Новосибирска. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— В Новосибирске появились вот такие горы. Неизвестные складируют старый асфальт за территорией Горбольницы, — говорится в сообщении.
Судя по ролику, несколько объемных гор асфальта действительно находятся на улице. Кто их туда привёз и зачем — пока неизвестно.
Корреспондент НГС попытался связаться с Городской больницей №1, однако трубку никто не взял.
Редакция отправила запросы в мэрию Новосибирска и больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.
Ранее НГС писал о том, как на улице Лескова в Новосибирске провалился асфальт.