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Город «Вот такие горы»: старый асфальт сложили в огромные кучи за первой Горбольницей в Новосибирске — видео

«Вот такие горы»: старый асфальт сложили в огромные кучи за первой Горбольницей в Новосибирске — видео

Кто оставил здесь обломки, пока неизвестно

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8 комментариев

Новосибирцы, опубликовавшие видео, находятся в замешательстве

Странные горы асфальта начали появляться в Заельцовском районе Новосибирска. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— В Новосибирске появились вот такие горы. Неизвестные складируют старый асфальт за территорией Горбольницы, — говорится в сообщении.

Судя по ролику, несколько объемных гор асфальта действительно находятся на улице. Кто их туда привёз и зачем — пока неизвестно.

Корреспондент НГС попытался связаться с Городской больницей №1, однако трубку никто не взял.

Редакция отправила запросы в мэрию Новосибирска и больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал о том, как на улице Лескова в Новосибирске провалился асфальт.

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Комментарии
8
Гость
15 минут
Не город а помойка. Не мэрия а сплошное недоразумение.
Гость
27 минут
кто-кто!!?? Асфальтировщики!!!
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