«Вот такие горы»: старый асфальт сложили в огромные кучи за первой Горбольницей в Новосибирске — видео

Новосибирцы, опубликовавшие видео, находятся в замешательстве Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











Странные горы асфальта начали появляться в Заельцовском районе Новосибирска. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— В Новосибирске появились вот такие горы. Неизвестные складируют старый асфальт за территорией Горбольницы, — говорится в сообщении.

Судя по ролику, несколько объемных гор асфальта действительно находятся на улице. Кто их туда привёз и зачем — пока неизвестно.

Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Корреспондент НГС попытался связаться с Городской больницей №1, однако трубку никто не взял.

Редакция отправила запросы в мэрию Новосибирска и больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.