ФАС проверит рост тарифов на услуги ЖКХ

ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги. Во всех субъектах РФ установлен свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение по отдельным городам. В каждом регионе органы тарифного регулирования утверждают конечные тарифы в пределах соответствующих значений.

ФАС России на регулярной основе отслеживает изменения платы граждан за коммунальные услуги. С прошлого года полномочия проверять тарифы получили территориальные органы ведомства — и сейчас уже выявлено вдвое больше нарушений тарифного законодательства по сравнению с 2023 годом.



— Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ФАС России к исключению в 2024 году, составляет 8,2 млрд рублей. Они не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что позволит сократить нагрузку на потребителей, в том числе и для населения, — прокомментировали в ФАС.