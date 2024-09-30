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Город ФАС проверит рост тарифов на услуги ЖКХ

ФАС проверит рост тарифов на услуги ЖКХ

В каждом регионе есть свой индекс, который нельзя превышать

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За этот год уже выявлено вдвое больше нарушений тарифного законодательства, чем в 2023-м

ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги. Во всех субъектах РФ установлен свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение по отдельным городам. В каждом регионе органы тарифного регулирования утверждают конечные тарифы в пределах соответствующих значений.

ФАС России на регулярной основе отслеживает изменения платы граждан за коммунальные услуги. С прошлого года полномочия проверять тарифы получили территориальные органы ведомства — и сейчас уже выявлено вдвое больше нарушений тарифного законодательства по сравнению с 2023 годом.

— Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ФАС России к исключению в 2024 году, составляет 8,2 млрд рублей. Они не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что позволит сократить нагрузку на потребителей, в том числе и для населения, — прокомментировали в ФАС.

В ведомстве напоминают: если сумма в квитанции вызывает сомнения, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию своего региона. Узнать, положены ли льготы по оплате коммунальных услуг, можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» и в отделах соцзащиты населения.

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