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На Хилке сломали новый ограничитель для фур

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Город «Оборвали балки»: в Новосибирске повредили новый ограничитель на Хилке — он мешал проезжать фурам

«Оборвали балки»: в Новосибирске повредили новый ограничитель на Хилке — он мешал проезжать фурам

Конструкцию установили на улице Малыгина несколько дней назад

2 041
20 комментариев

Сам ограничитель еще стоит, но у него оборвали балки

На улице Малыгина в Новосибирске неизвестные повредили ограничитель для фур, установленный буквально несколько дней назад. Об этом сообщает группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте».

Ограничитель был установлен рядом со въездом на территорию бывшего дисциплинарного батальона. Его установили 23 сентября после многочисленных жалоб местных жителей.

Дело в том, что в какой-то момент бывшие казармы дисбата превратились в овощные и фруктовые склады. Кроме того, там появились хостелы и различные заведения общепита. В результате этого улица Малыгина оказалась перегружена большегрузными машинами, так как водители игнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Сегодня, 27 сентября, местные жители утром заметили, что ограничитель поврежден – у конструкции оборвали балки.

— Сама рамка стоит, а балки, которые показывали высоту конструкции — их оборвали. Либо это могли сделать каким-то специальным инструментом, либо фура не рассчитала габариты, врезалась и сломала их, — отметил в разговоре с НГС местный житель Михаил.

Новосибирец выразил надежду, что администрация Ленинского района оперативно отреагирует на ситуацию и починит ограничитель.

Так полосатый ограничитель выглядел в начале недели

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как возле Хилокского рынка настроили дешевых общежитий-бараков.

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Комментарии
20
6mitya9
37 минут
Барахолка всем мешала??А Хилок до сир пор-никому?
эника
36 минут
а вы что от обезьян хотите, чтобы они законы соблюдали? ха ха ха. камеры то хоть были там посмотреть кто такой молодец и депортировать?
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