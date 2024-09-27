«Оборвали балки»: в Новосибирске повредили новый ограничитель на Хилке — он мешал проезжать фурам

Сам ограничитель еще стоит, но у него оборвали балки Источник: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» / «ВКонтакте»











На улице Малыгина в Новосибирске неизвестные повредили ограничитель для фур, установленный буквально несколько дней назад. Об этом сообщает группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте».

Ограничитель был установлен рядом со въездом на территорию бывшего дисциплинарного батальона. Его установили 23 сентября после многочисленных жалоб местных жителей.

Дело в том, что в какой-то момент бывшие казармы дисбата превратились в овощные и фруктовые склады. Кроме того, там появились хостелы и различные заведения общепита. В результате этого улица Малыгина оказалась перегружена большегрузными машинами, так как водители игнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Сегодня, 27 сентября, местные жители утром заметили, что ограничитель поврежден – у конструкции оборвали балки.

Источник: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» / «ВКонтакте»

— Сама рамка стоит, а балки, которые показывали высоту конструкции — их оборвали. Либо это могли сделать каким-то специальным инструментом, либо фура не рассчитала габариты, врезалась и сломала их, — отметил в разговоре с НГС местный житель Михаил.

Новосибирец выразил надежду, что администрация Ленинского района оперативно отреагирует на ситуацию и починит ограничитель.

Так полосатый ограничитель выглядел в начале недели Источник: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» / «ВКонтакте»











НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.