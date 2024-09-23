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Город «Работает тяжелая техника»: рабочие развернули ремонт в 11 вечера на Сибиряков-Гвардейцев — жители не смогли уснуть

«Работает тяжелая техника»: рабочие развернули ремонт в 11 вечера на Сибиряков-Гвардейцев — жители не смогли уснуть

Рядом с домом укладывают асфальт

2 448
30 комментариев

Шум начинается ночью

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев жителям помешали спать строительные работы. На шум пожаловался читатель НГС Владимир. Он снял видео в воскресенье, 22 сентября, после 23:00.

— Укладывают асфальт. Громко кричат. Работает тяжелая техника, — рассказал читатель НГС.

Как добавил Владимир, отдыхать жильцам домов вокруг невозможно. Работы по укладке асфальта велись около шести недель, но до сих пор не закончены. До этой ночи рабочие в темное время не шумели.

Житель недоволен криками и шумом от техники

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

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Комментарии
30
Жук
2 часа
Никто не вышел предъявить, только с балкона снимают. Это, в целом, отражает всё происходящее в стране.
275239151
33 минуты
Тоже мне, нашли горячую новость... Пока сухо, пока тепло, пока появилась возможность переместить с другого места хоть каких-то рабочих и технику, стараются сделать. И опять жители недовольны. Закрыли окна и пережили одну ночь с некоторыми неудобствами, разве это проблема?
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