«Работает тяжелая техника»: рабочие развернули ремонт в 11 вечера на Сибиряков-Гвардейцев — жители не смогли уснуть

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев жителям помешали спать строительные работы. На шум пожаловался читатель НГС Владимир. Он снял видео в воскресенье, 22 сентября, после 23:00.

Как добавил Владимир, отдыхать жильцам домов вокруг невозможно. Работы по укладке асфальта велись около шести недель, но до сих пор не закончены. До этой ночи рабочие в темное время не шумели.