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Город обзор «Так вот, где обитает вся горячая вода»: как новосибирцы отреагировали на очередной потоп на Лескова

«Так вот, где обитает вся горячая вода»: как новосибирцы отреагировали на очередной потоп на Лескова

Главные новости из телеграм, которые вы активнее всего читали, комментировали и пересылали друг другу

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Участок на улице Лескова часто заливает горячей водой

Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самой обсуждаемой темой на этой неделе стала коммунальная авария на Лескова, 15. Днем 22 сентября парковку и двор начало затапливать кипятком. Люди не могли выйти из подъездов.

— Проблема с постоянными потопами огромна. Вода бежит из одного и того же колодца каждый раз, — отметил Николай.

— Каждый год одно и то же. Дежавю, — написала Людмила.

— Там каждый год такое происходит, может, СГК стоит уже поменять трубы на новые? — задался вопросом Михаил.

— Каждый год тут прорывает горячую воду, — добавила читательница.

— Предвестники отопительного сезона? Мрачновато как-то, — заключила сибирячка.

И пока одни новосибирцы жаловались на очередное отключение воды, другие — не теряли чувства юмора:

— Хорошо за лето подготовились, — отметил местный житель.

— Да ну! Никогда не поверю, что такое может быть! За лето же подготовились, весь город перерывали, учли всё, что можно было учесть. Поэтому не-не-не, все это происки врунов! — пошутила Ирина.

— Так вот где обитает вся горячая вода, — добавил читатель.

Когда корреспонденты НГС прибыли на место, обстановка была уже спокойная — на месте остался только небольшой ручеек, лужи и грязь.

Но без резиновых сапог по улице Лескова было не пройти. Одна семейная пара так и сделала, чтобы добираться до машины. Они уже привыкли к постоянным прорывам. За последние три года — это в седьмой раз.

На этом проблемы с отоплением и водой не закачиваются. Пост, который на этой неделе набрал больше всего реакций, посвящен жалобам новосибирцев, которые замерзли в своих квартирах. В ночь на 17 сентября в городе был всего +1 градус, а в области еще ниже.

Кстати, а на какой стороне вы? Уже наслаждаетесь теплом в квартире или только ждете, когда дадут отопление? Мнением можно поделиться под этим постом.

Самый популярный пост на этой неделе набрал почти 40 тысяч просмотров. Ситуация такая: судебный пристав подарил 34-летней жительнице Здвинского района ботинки, чтобы та пришла в суд и погасла долг по алиментам в 800 тысяч рублей.

— Она официально нигде не работает. Имущества, подлежащего аресту, у нее нет. Неплательщику неоднократно привлекали к административной ответственности и однажды к уголовной, — рассказали в ведомстве.

Уже в суде выяснилось, что сибирячка официально трудоустроилась в фермерское хозяйство. В итоге должнице назначили три месяца принудительных работ, а из зарплаты начнут удерживать средства на содержание детей.

Больше всего комментариев набрал опрос о лучших хачапури в Новосибирске. Прочитав все мнения, мы собрали топ-3 мест грузинской кухни! Рекомендуем сохранить пост, чтобы знать, где вас не только встретят фразой «Гамарджоба генацвале!», но и вкусно накормят.

Что новосибирцы чаще всего пересылали друг другу? Пост с самой идеальной вакансией в мире. Ну а что? Разве вы не хотели, чтобы работодатель предлагал вам спать с 23:30 до 06:00? И все. И это еще с почасовой оплатой.

П. С. Как говорили великие: найди себе работу по душе и не будешь работать ни дня в своей жизни.

И завершаем нашу подборку самыми милым видео на этой неделе. Помните, что недавно у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы в Новосибирском зоопарке родилась малышка? С каждым днем она становится все смелее и любопытнее.

Так, в один из дней она вызвала приступ умиления у посетителей, которые наблюдали за игрой с тыковкой — малышка кусала свою «добычу» и пинала лапками.

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Новосибирск СГК Кипяток Отопление Авария Приставы Алименты Долг Еда Грузинская кухня Новосибирский зоопарк Животные
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Крылова опять горячую воду вчера отключили. Уже какой раз за лето-осень. Пора менеджеров СГК менять
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