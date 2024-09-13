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Город эксклюзив Не тот пункт назначения. Летевший из Новосибирска в Красноярск самолет приземлился в Кемерове

Не тот пункт назначения. Летевший из Новосибирска в Красноярск самолет приземлился в Кемерове

Выяснили, что стало причиной

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5 комментариев

Пока пассажиры сидят в самолете

В пятницу, 13 сентября, борт из Новосибирска в Красноярск приземлился в Кемерове. Редакция NGS42.RU выяснила, что стало причиной посадки «Сухого суперджета» в Кемерове.

Рейс SU6862 авиакомпании «Россия» вылетел из Новосибирска в 05:10 утра по местному времени и спустя примерно полтора часа должен был сесть в Красноярске, но вместо этого приземлился в аэропорту имени Леонова в Кемерове. Пассажирам сообщили, что из судна их выпускать не планируют, так как полет продолжится, когда произойдет дозаправка.

— Командир корабля сказал: «Мы сейчас дозаправимся и вылетим в Красноярск через некоторое время», — рассказала читательница NGS42.RU.

В справочной аэропорта NGS42.RU объяснили, что самолет действительно приземлился, но причиной тому стали плохие погодные условия в конечном пункте назначения рейса. Если задержка составит более трех часов, пассажиров выпустят из самолета, чтобы они смогли отдохнуть на свежем воздухе в ожидании продолжения полета.

Знакомый с ситуацией источник редакции пояснил, что самолеты действительно иногда в случае форс-мажора дозаправляют, например, если уже после вылета окажется, что приземление сразу будет невозможным и придется покружить над городом.

Согласно данным погодных сервисов, сейчас в Красноярском крае около 4 градусов тепла и туман.

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Самолет Россия Перелет Красноярск Кемерово Новосибирск
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Комментарии
6
ruterist
13 сентября 2024, 10:56
Кемерово всегда ж было
Гость
13 сентября 2024, 10:51
Перепутали 24 и 42 регионы
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