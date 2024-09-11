«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе

Краснодарка переехала в Иркутск за мужем и делится первыми впечатлениями от города Источник: предоставлено Валерией Белоусовой











Валерия Белоусова — коренная южанка, родилась в Ставрополе, несколько лет жила в Краснодаре. Совсем недавно она с семьей переехала в Сибирь. В своей колонке она рассказывает, почему поменяла юг на наш суровый край и как прошла адаптация к новому месту.

«Стала женой декабриста»

Источник: Валерия Белоусова











Это лето было для меня насыщено разными событиями: увольнение с работы, свадьба и, конечно, смена места жительства. Мы с мужем решили переехать, потому что ему предложили здесь работу. Так я и стала «женой декабриста», которая поехала за любимым в Сибирь.



Когда супругу дали хорошую должность, но с обязательным условием — нужно территориально находиться в Иркутске, — он, конечно же, посоветовался со мной. Муж — коренной сибиряк и до переезда в Краснодар много лет жил в Иркутске. Зная о его любви к этому городу, я поддержала его решение. Так и началось наше большое путешествие.



Все нажитые вещи мы собрали буквально за 2 дня, и мне тяжело было видеть, что вся наша счастливая жизнь поместилась всего лишь в восемь больших коробок и два чемодана.



Аэропорт в Краснодаре закрыт, поэтому в Иркутск мы попали через Сочи. И вот за 12 часов я оказалась в другом уголке нашей большой и необъятной.

«Как жить в этом убитом городе?»

Первые впечатления от города были ужасными.

На первое время мы остановились у друзей, а они живут в районе, где очень много хрущевок. Помню, я рассматривала эти старые обшарпанные дома и не могла понять, почему многие так расхваливали мне Иркутск, а по ночам просто тихо плакала от осознания, что буду жить в этом «убитом» городе. Не то чтобы в Краснодаре не было ничего похожего, но всё было как-то неуловимо по-другому, это и удручало.

Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Когда мы сняли квартиру в более современном районе, а я побывала в других частях города, впечатления стали получше: я увидела, что тут много интересных и красивых мест, не весь город — это старые обшарпанные дома, разбитый асфальт и кучи мусора. Кроме того, архитектурно Иркутск гораздо красивее Краснодара, Ангара намного чище Кубани и в целом не так уж и страшно здесь жить.



Мне повезло, что я очень быстро нашла работу и не могла себе позволить впасть в хандру и страдать. Меня нельзя назвать «легкой на подъем», и я очень сильно тоскую по своим родным местам. Не впасть в уныние было одной из важнейших задач, потому что я понимала, что прохожу через всё не одна, рядом со мной муж, которому тяжело не меньше меня, и нужно как-то поддерживать и его. Вливаться в иркутский движ пришлось в два раза быстрее, чем хотелось.

«Когда местные жалуются на пробки, я хочу посмеяться»

Улица Ленина в Иркутске Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Разница между Иркутском и Краснодаром колоссальная. Я понимаю, что странно сравнивать город, где живет больше миллиона человек, с Иркутском, но всё же постараюсь объективно оценить ситуацию.

Начнем с плюсов — таких, где Иркутск точно выигрывает у Краснодара: широкие улицы с невероятно красивой архитектурой. Конечно, речь идет о центре города (что на юге, что в Сибири). На самом деле это один из факторов, из-за которых мне очень понравился Иркутск. Когда вокруг красиво, жить становится чуточку легче.

Второе — это отсутствие пробок. Когда местные жители на них жалуются, мне, если честно, хочется посмеяться. Пробки — это когда ты по два часа стоишь абсолютно без движения, потому что город парализован, а не 15-минутный затор. Транспортное движение Краснодара меня закалило так, что уже никакие иркутские пробки не страшны.

Пробка в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Третье — очень дешевое такси. В будни в час пик я могу добраться за работу всего за 300 рублей, притом что ехать около 20 минут. В Краснодаре в аналогичной ситуации я бы отдала 600 рублей или больше (бывали дни, когда цены на такси были по цене поездки в Сочи на поезде — около 1400 рублей).

Еще мне очень понравился ритм Иркутска — очень спокойный и размеренный, никто никуда не несется сломя голову. Есть стереотип, что сибиряки грубые и злые, но я не нашла ему подтверждения. Пока что мне встречались только приятные люди, которые не скандалят лишний раз и которые очень любят свой город.

В Иркутске грязно, дорого и темно

Перейдем к минусам. При такой потрясающей архитектуре многие здания очень неухоженные. Да и в целом мне показалось, что тут сложно найти идеально «вылизанную» улицу — где-то плитка разбита, где-то асфальт просел, дом облупился.

Дом на улице Фурье Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Мало уличного освещения. Для меня было странно, что на основной туристической улице (я об Урицкого) в субботу вечером очень темно. Да и в целом в городе мало фонарей, а если они и есть, свет какой-то неяркий. Так что вечерние променады совершать приходится в потемках.

Очень расстроила работа служб по уборке города. В жилых домах практически всегда завалены контейнерные площадки, по городу мало мусорок, на улице валяются бумажки, пакеты, бутылки.



Большой грустью стал общественный транспорт. Очень мало больших муниципальных автобусов, старые и грустные трамвайчики, ужасные тесные маршрутки. С этим еще можно было бы смириться, но хуже всего то, что не везде можно оплатить проезд картой. Не помню, когда я в последний раз оплачивала проезд наличными, всегда носила с собой только карту, а тут приходится печально бренчать мелочью.

Трамвай на вокзале в Иркутске Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В целом жизнь в Иркутске мне показалась чуть дороже краснодарской, даже при условии, что овощи и фрукты летом стоят примерно одинаково, а проезд в общественном транспорте в Краснодаре дороже. Но куда конкретно утекают наши финансы, я еще не поняла.



Еще оказалось, что в Иркутске гораздо сложнее получить права. Автошколу я окончила в Краснодаре, и если бы я сдавала экзамен там, то проблем бы не возникло. В Иркутске дела обстоят немного иначе. Чтобы получить водительское удостоверение, нужно обязательно прикрепиться к автошколе и заплатить деньги за аренду автомобиля для экзамена (это порядка 10 тысяч рублей за одну попытку сдачи в ГАИ), в ином случае тебе просто не на чем будет ездить. Сюрприз, конечно, неприятный.



Главный минус для меня — холода. Шапку я не носила уже лет 10, ровно столько же не покупала зимние сапоги, они просто были не нужны. Морозной зимы в Краснодаре нет, а максимальный минус на термометре — это 13 ниже нуля (но это было только один раз). Так что предстоит получить от Сибири ценный урок — выживание в холод. Я стала прекрасно понимать всех сибиряков, которые бросили жизнь здесь и уехали в места потеплее.

Чемодан — вокзал — домой

Самым сложным для меня испытанием в Иркутске стало отсутствие здесь семьи и друзей. Да и вечный стресс от переезда и сложная акклиматизация дали о себе знать.



Как-то моя бабушка рассказывала мне историю, как они с дедушкой сразу после свадьбы переехали на Дальний Восток, как ей было тяжело и грустно там жить. Тогда она обронила очень интересную фразу: «Знала бы я, где здесь аэропорт, развелась бы и уехала». Помню, я очень плохо восприняла эту мысль: мол, как так, вы же с дедушкой — идеальная пара, живете вместе много лет, любите друг друга. Сейчас я начинаю осознавать, что же она имела в виду.

Дело совсем не в том, что они не хотели быть вместе, суть гораздо глубже — оставляя свою привычную жизнь и уезжая, ты становишься более уязвимым. Единственный твой близкий человек — это супруг, и, когда вы оба находитесь в процессе адаптации, разногласия появляются просто потому, что каждый проходит сложный этап, очень много эмоций скапливается, а выплеснуть их некому. Так и получается, что вы живете как на пороховой бочке.

Переезд в другой город для молодых семей — это как ремонт. Сложно, много обид, но в итоге получаете отличный результат, если сможете прийти к компромиссу. В своих отношениях я это тоже почувствовала, но бросить всё и уехать мне не хочется, а значит, со всем можно справиться.



Всей этой колонкой я просто хочу отметить, что переезд для людей, которые уже нашли свою тихую гавань, — это очень сложный процесс. Иркутск — замечательный и уютный город, но сердечко навсегда осталось дома, и я надеюсь, что я обязательно вернусь в родное мне место.

А вы любите Иркутск? Да, конечно, это лучший город на Земле Нет, просто терплю Город симпатичный, но не мешало бы привести его в порядок