В новосибирском поле начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»: события недели в телеграм

Смотрим, что волновало читателей НГС на этой неделе больше всего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самый популярный пост на этой неделе набрал почти 30 тысяч просмотров. Судьба самолета «Уральских авиалиний», который почти год простоял в пшеничном поле в Новосибирской области, наконец-то решилась. Воздушное судно начали разбирать.

Специалисты уже протестировали детали: в дальнейшем их смогут использовать по назначению или утилизировать. Отмечается, что работы должны завершить к декабрю этого года.

— Там будет создан небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами и наши люди начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург все то, что нам разрешено по закону, — рассказывал Сергей Скуратов, бывший гендиректор «Уральских авиалиний».

Самым комментируемым на этой неделе стал пост о ценах на такси. Утром 2 сентября, в День знаний, новосибирцы жаловались, что поездки сильно подорожали. Тогда многие собирались поехать на торжественные линейки на такси, так как на улице был дождь.

Мы прочитали больше 200 комментариев, которые оставили новосибирцы под этим постом, и вот несколько интересных мнений:

— Потому что в общественный транспорт сегодня не втиснутся было, вот и приходилось такси вызвать за нереальный ценник, — рассказала читательница НГС.

— У нас и без законов цены растут, а если непогода — людям беда до дома добраться, а тут сразу тариф растёт, совесть надо иметь хоть немного, — отметила Наталия.

— Кто эти люди, у кого дети в школу на такси едут? Зачем? Раньше в школу ходили пешком или на общественном. Такси было очень дорого. С чего оно сейчас должно быть дешёвым? Вы посмотрите сколько стоят авто, топливо, запчасти. Да ещё и водителей такси не хватает из-за новых поправок в законах. Альтернатива есть всегда — выходите пораньше, — написал Алексей.

Кроме того, на этой неделе новосибирцы активно обсуждали конфликт на концерте певицы Mia Boyka. На сцену к артистке вывели потерявшуюся 8-летнюю девочку, на которой была маска котенка и игрушечный хвост.

Организаторы сделали это, чтобы быстро найти родителей, но Mia Boyka, заметив костюм ребенка, начала расспрашивать девочку о ее увлечении квадробингом.

— Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог? — с насмешкой спросила певица.

У читателей НГС мнения на ситуацию разделились. Одни остались на стороне ребенка:

— В 90-х свои были причуды, и ничего, поигрались и все прошло! Надеюсь все пройдёт у этого поколения и все будет хорошо! Всем мира и добра! — отметила Ольга.

— Я была готичной девочкой. Изучала психологию, интересовалась оккультизмом. Слушала рок, носила чёрное и много украшений из кожи, дерева и камней. В конце 90-х, это не очень радовало окружающих, однако мама относилась терпимо. Сейчас я сама мама двух девочек. Ещё до термина «квадробер» оба ребенка любили переодеваться, в том числе и в животных. Играли, это было вполне весело и нормально. Пока не пришёл термин. Теперь и аквагрим в виде тигра нарисовать страшно, не приведи Боги, заклеймят, — поделилась читательница.

— Все мы чего-то чудили. Готы знакомые по кладбищам тусили. Друзья-панки треш творили. Ролевики вообще по лесам с текстолитом шарились, пугая колхозников глубинки. И ничего. А тут гляньте, нашли главную проблему тысячелетия. Как будто все остальное у нас идеально, — добавил Кирилл

— Господи, сколько злобы к не таким, как вы, а тем более детям! У вас не спросили, во что детям играть. Все осуждающие такие правильные и святые, — пошутил читатель.

Другие читатели решили поддержать певицу.

— А где Мия насмехается? Просто задает вопросы, а девочка отвечает. Что здесь не так? — Задается вопросом Галина.

— Реально, что докопались до певицы … все достаточно тактично поговорили и все. Но направление «кошек и так далее» и правда такое себе мягко говоря, — считает Алексей.

— Может другие увлечения детям подобрать? Не такие опасные, — отметила Надежда.

Что читатели НГС пересылали другим чаще всего? Пост об участке на Большевистской, где сузят дорогу из-за строительства ливневок. Ограничение будет действовать больше месяца, поэтому остается только набраться терпения.

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И напоследок — самое забавное. Каждый из нас хоть раз слышал стереотипные высказывания о разных знаках Зодиака. Но что, если эти характеристики представить в виде районов Новосибирска? С таким вопросом мы обратились к нейросетям — и вот, что у нас получилось.