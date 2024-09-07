Сколько стоят выходные в русской Скандинавии? Влюбленная пара честно рассказала об отдыхе в Териберке

Берег Баренцева моря оставил незабываемые воспоминания Источник: Ярослав Жирков











Ярослав Жирков и его девушка живут в Москве, путешествуют по России и ведут блог на YouTube. Поездку в Заполярье пара планировала больше полугода. Хотелось своими глазами увидеть суровую арктическую природу и китов. Недавно путешественники все-таки добрались до Мурманской области. Поездка оказалась спонтанной, короткой и впечатляющей. Ярослав рассказывает 51.RU, в какую сумму обошлось путешествие до Териберки из Москвы и стоит ли Север того, чтобы вернуться туда.

«Земля, багровеющая покрывалом ягеля, создает нереальный пейзаж»

О Териберке молодые люди узнали на презентации документального фильма про Арктику — фотографии со съемок впечатлили. Ярослав и его подруга увидели невероятную, по их словам, природу Заполярья.

Вот она, Арктика, в объективе нашего собеседника Источник: Ярослав Жирков











— Больше полугода у меня в заметках было закреплено название села как точка нашего вероятного маршрута. И вот на майских праздниках мы весьма спонтанно организовали себе эту поездку, желая еще увидеть китов, — рассказывает Ярослав.

Тишина на Териберке Источник: Ярослав Жирков











Из Москвы до Мурманска пара летела на самолете. Билеты туда и обратно на двоих обошлись в 21 000 рублей. Из аэропорта доехали на такси за 928 рублей. До Териберки добирались в составе экскурсии. Она обошлась в 12 тысяч рублей с человека. В тур входили трансфер до поселка, выход в море на судне, прогулка по пляжу, кормление оленей и прогулка с гидом по териберскому заповеднику до водопада Батарейского.

Увидеть китов ребятам так и не посчастливилось. С арендой жилья, питанием и прочими расходами путешествие на выходные в Заполярье обошлось паре почти в 60 тысяч рублей.

Где еще так близко вы встретитесь с северным оленем? Источник: Ярослав Жирков











Больше всего ребятам запомнилась суровая природа Мурманской области.

Север нередко проверяет гостей на прочность Источник: Ярослав Жирков











— Этот холодный ветер в лицо и бушующее море, которое разбивается о скалы на мириады частиц, земля, багровеющая покрывалом ягеля, создает нереальный пейзаж иной планеты, а еще ощущение, когда стоишь на берегу Баренцева моря, что вот он, край земли, — восторгается Ярослав.

Здесь каждый кадр кинематографичен Источник: Ярослав Жирков











Инфраструктура в зачаточном состоянии и высокие цены

Кроме суровой и удивительной природы, которая поразила ребят, они увидели и другую сторону Заполярья.

Путешествие обойдется недешево, зато на месте самое главное — бесплатно. Речь о природе, конечно Источник: Ярослав Жирков











— Инфраструктура, к сожалению, в Териберке все еще в зачаточном состоянии. А цены довольно высокие, вероятно, из-за малой конкуренции на рынке услуг. Да, конечно, что-то уже появляется, но я считаю, что это замечательное место достойно большего развития. Надеюсь, однажды сюда потекут инвестиции вместе с еще большим потоком туристов, — предполагает Ярослав.

Наш собеседник считает, что туристический потенциал Териберки не раскрыт до конца Источник: Ярослав Жирков











В Заполярье путешественники впервые попробовали гребешки: они показались специфическими, но вкусными. Позже, уже в Москве, ребята купили их, но после заморозки вкус оказался утерян. Так что Ярослав считает, что Мурманская область для любителей гастрономического туризма и, в частности, морепродуктов — самое то.

Сюда едут за свежестью, спокойствием и бескрайними просторами Источник: Ярослав Жирков











Путешествие получилось спонтанным. Всего за день ребята увидели уникальную природу во всем ее великолепии и многообразии.

Природа Севера поражает Источник: Ярослав Жирков











— Природа Севера невероятна и действительно удивляет тех, кто с ней никогда не сталкивался. Многие сравнивают русское Заполярье со странами Скандинавии. Возможно, это так, но Мурманская область доступнее, — считает Ярослав.

Многие сравнивают местные пейзажи с норвежскими Источник: Ярослав Жирков









