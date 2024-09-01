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Город обзор Силовики против чиновников, Госдума — против холостяков: события недели в телеграм

Силовики против чиновников, Госдума — против холостяков: события недели в телеграм

Новости недели, которые новосибирцы активнее всего читали, комментировали и пересылали друг другу

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Инфоповоды, которые волновали читателей НГС на этой неделе

Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самый популярный пост на этой неделе собрал почти 96 тысяч просмотров. Тема о массовых арестах чиновников, силовиков и бизнесменов не оставляет равнодушными многих новосибирцев. Некоторые даже начинают поговаривать о реинкарнации 1937-го года.

Но чтобы не делать поспешных выводов, мы решили взглянуть на статистику. Сделав выборку медийных арестов в пяти крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске — мы узнали, какие преступления сейчас больше всего волнуют правоохранительные органы.

Еще одна тема, которая волновала новосибирцев на этой неделе, — предложение Госдумы сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной. В качестве мер поддержки для семей рассматривают льготную ипотеку и бесплатное обучение в вузах.

Идея неоднозначная, поэтому корреспондент НГС Настасья Медведева прошлась по улицам Новосибирска, чтобы узнать, что о такой инициативе думают жители города. Мнения ожидаемо разделились: одни поддерживают подобное предложение властей, другие — считают, что создавать семью нужно только по любви и обоюдному желанию партнеров.

В нашем Telegram-канале мы тоже спросили у читателей, готовы ли они вступить в брак ради дополнительной помощи от государства. Почти абсолютное большинство (95,8%) ответили отрицательно, часть (2,7%) согласись бы жениться или выйти замуж ради «плюшек», остальные (1,5%) выбрали вариант «нужно подумать».

Некоторые просто высказались в комментариях. Вот несколько интересных мнений:

Зачем вообще ставить какие-то условия? Просто помочь семьям с детьми нельзя? А человек сам уже решит, создавать или не создавать ему семью, — пишет Татьяна.

— Неактуально уже, когда куча квартир, машин имеется, путешествия, работа в удовольствие, зачем этот брак! Пусть государство себе оставит помощь, ему нужнее, поделился Сергей.

Ну с 1-3 детьми проще, если что случится. А вот с 10 будет сложно. Вообще, многодетные переезжают в деревню, там проще выжить: больше места, свои продукты, дешевле жизнь, — отмечает Лариса.

— В деревнях давно ничего дешёвого нет. Даже мои знакомые многодетные (6 детей) в город уехали — со скрипом, с треском, но пришлось, — отвечает ей Алексей.

Я уже в браке, и мой ребенок 2014 года рождения не попадает ни под материнский капитал, ни под семейную ипотеку. Никакой дополнительной помощи моей ячейке общества от государства нет, так что пусть отстанет государство от личной жизни людей!  написала Марго.

У нас только принуждать угрозами да разными усложнениями умеют. Такое ощущение, им нужно повысить план женившихся, а все остальное по хрен. Как эти люди будут жить, если их вынудили выйти замуж да жениться, — добавил Сергей.

Кстати, если и вы хотите подискутировать на эту тему, то добро пожаловать в комментарии под этим постом.

Кроме того, на этой неделе читателей НГС беспокоила тема здоровья. Так, пост о болезни, которую могут вызвать электронные сигареты (электронки, вейпы, дуделки — называйте, как хотите) переслали 276 раз.

Подробнее о самой болезни и ее симптомах читайте здесь.

А больше всего комментариев набрал пост, в котором мы решили узнать у читателей, какое заведение паназиатской кухни в Новосибирске лучшее. Прочитав больше сотни комментариев, мы составили топ мест.

Сохраняйте, чтобы в следующий раз точно знать, где съесть самый вкусный том ям или рамен.

И напоследок оставили самое красивое — густой туман, который накрыл Новосибирск 27 и 28 августа. Ранним утром читатели НГС жаловались на плохую видимость: у многих за окном была только белая пелена, а водители передвигались с особой осторожностью на дорогах. Но зато посмотрите, сколько атмосферных кадров получилось.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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