Вонь и крысы: во дворе в центре Новосибирска разбили сказочный сквер — жильцам мешает мусорка

От мусорки идет неприятный запах, а саму площадку облюбовали крысы Источник: читательница НГС Анастасия











В центре Новосибирска разбили сквер со сказочными фигурками. Местные уверяют, что рады инициативе, но вблизи — огромная мусорка. Вывозят отходы редко, поэтому запах разносится по скверу, а место облюбовали крысы.

Как рассказала НГС местная жительница Анастасия, сквер между домами на улице Ленина, 50, Комсомольским проспектом, 13 и Вокзальной магистралью, 4/2 начали обустраивать два года назад. Уже убрали гаражи, оформили тропинку, создали панно и начали устанавливать сказочные фигуры.

— К сожалению, зеленая зона получилась около большой мусорки. Вывозят отходы редко, идет отвратительный запах, бегают крысы. Люди идут по тропинке и не понимают куда именно они пришли, — говорит Анастасия.

Мусор, отмечает жительница, убирают редко, запах разносится по новому скверу Источник: читательница НГС Анастасия











Курирует создание сквера депутат горсовета Ростислав Антонов, он объяснил НГС, что пару дней назад встречался с жителями дома на улице Ленина, 50, и согласен с их претензиями по поводу мусорных баков.

— Контейнерная площадка требует переноса, сейчас идет процедура согласования этого. Я думал, что мы сделаем все в этом году, но, вероятно, уйдем на следующий год. Площадку уберем, планируем сделать подземную контейнерую площадку, — рассказал Ростислав Антонов.

НГС также направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать заполненные мусорные контейнеры возле дома.

Недавно НГС писал о том, что на улице Зорге контейнерную площадку регулярно заваливают мусором. Там поселились крупные крысы.