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Город Простоит до завтрашнего дня: мемориал Пригожину и Уткину появился в Нарымском сквере — фото

Простоит до завтрашнего дня: мемориал Пригожину и Уткину появился в Нарымском сквере — фото

Год назад руководители ЧВК «Вагнер» погибли в авиакатастрофе

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38 комментариев

Мемориал появился сегодня и простоит в сквере до завтрашнего вечера

Мемориал памяти руководителям ЧВК «Вагнер» установили в Нарымском сквере в Новосибирске. Год назад Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе.

— Сегодня годовщина, разместили место памяти, простоит до завтрашнего вечера, — объяснил НГС представитель ЧВК «Вагнер» по Сибирскому региону Андрей Булгаков.

Баннер разместили у входа на перекрестке улиц Нарымская и 1905 года

Бойцы приходят к мемориалу

23 августа 2023 года самолет главы ЧВК «Вагнер» разбился, через несколько дней Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (именно он имел позывной «Вагнер» и считался правой рукой Пригожина) находился в том же самолете и не выжил.

1 октября 2023 года в Санкт-Петербурге окончательно простились с главой ЧВК «Вагнер».

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Евгений Пригожин Дмитрий Уткин Мемориал Нарымский сквер
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Комментарии
39
ПапаЗол
23 августа 2024, 14:56
а мне вот интересно, кто был во втором самолете, который потом покружил и сел в аэропорту. И ведь ни слова про тех пассажиров.
Гость
23 августа 2024, 15:06
Это тот, у кого нацистская символика на теле?
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