Простоит до завтрашнего дня: мемориал Пригожину и Уткину появился в Нарымском сквере — фото

Мемориал памяти руководителям ЧВК «Вагнер» установили в Нарымском сквере в Новосибирске. Год назад Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе.
— Сегодня годовщина, разместили место памяти, простоит до завтрашнего вечера, — объяснил НГС представитель ЧВК «Вагнер» по Сибирскому региону Андрей Булгаков.
23 августа 2023 года самолет главы ЧВК «Вагнер» разбился, через несколько дней Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (именно он имел позывной «Вагнер» и считался правой рукой Пригожина) находился в том же самолете и не выжил.
1 октября 2023 года в Санкт-Петербурге окончательно простились с главой ЧВК «Вагнер».
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