Простоит до завтрашнего дня: мемориал Пригожину и Уткину появился в Нарымском сквере — фото

Мемориал появился сегодня и простоит в сквере до завтрашнего вечера Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мемориал памяти руководителям ЧВК «Вагнер» установили в Нарымском сквере в Новосибирске. Год назад Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе.

— Сегодня годовщина, разместили место памяти, простоит до завтрашнего вечера, — объяснил НГС представитель ЧВК «Вагнер» по Сибирскому региону Андрей Булгаков.

Баннер разместили у входа на перекрестке улиц Нарымская и 1905 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Бойцы приходят к мемориалу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











23 августа 2023 года самолет главы ЧВК «Вагнер» разбился, через несколько дней Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (именно он имел позывной «Вагнер» и считался правой рукой Пригожина) находился в том же самолете и не выжил.

1 октября 2023 года в Санкт-Петербурге окончательно простились с главой ЧВК «Вагнер».