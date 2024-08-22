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Город проблема Жители микрорайона МЖК получили миллион на благоустройство озера, но не могут его потратить

Жители микрорайона МЖК получили миллион на благоустройство озера, но не могут его потратить

Активисты утверждают, что им нужны отдельные деньги на подготовительные работы

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4 комментария

Озеро Собачье находится на МЖК между улицей Лазурная и Гусинобродским шоссе

Жители жилмассива МЖК в Новосибирске получили от города грант в миллион рублей на благоустройство местного озера Собачье, но заявили, что не могут потратить деньги. По словам активистов, для начала работ нужно провести подготовку, но на нее денег не заложено.

Местный активист Олег Бегун рассказал НГС, что жители озадачены благоустройством озера Собачье уже больше десяти лет. За это время активисты и ТОС «Молодёжный» добились запрета строительства здесь крытого базара, киргизского центра и ресторана «Макдональдс».

— Жители добились внесения изменений в генплан, и теперь зеленая зона озера около 17 гектаров. Весной было согласовано выделение денег — миллион рублей. Но тут есть проблема: выделенных денег в связи с удорожанием всего не хватит. Плюс ко всему необходима работа с грунтом, а это в грант заложено не было, — пояснил Олег Бегун.

По словам активиста, в грант заложены работы по реконструкции сцены для выступлений, прилегающей территории и смотровой площадки. Другие участки, которые необходимо восстановить при помощи спецтехники, не попали в грант, но без этих работ благоустройство начать не получится. На спецтехнику, по уточнению Бегуна, необходимо около 50 тысяч рублей, но брать их из выделенных денег по закону нельзя.

Это место достаточно красивое, но все равно требует финансовых вложений для облагораживания

Председатель ТОС «Молодёжный» Владимир Булгаков подтвердил некоторые трудности с освоением гранта, но самой главной назвал резкий рост стоимости работ, отсутствие на участке электричества и места, где можно безбоязненно хранить стройматериалы.

—  Заявку на грант писали еще в феврале, и там были одни расценки. Грант утвердили в мае, а деньги выделили еще позже: расценки стали другими. Например, кладка плитки была 100 рублей за квадратный метр, а сейчас самое минимальное — 500 рублей. <…> Мы берем лишь маленькую толику: хотим восстановить сцену, площадку для зрителей, лестницу и смотровую площадку. На остальное денег нет: проект большой и на него надо, как мы когда-то считали, 50 миллионов, — пояснил председатель ТОС.

Сцена — один из объектов, которые требуют реконструкции

На работу с другими участками, подчеркнул Булгаков, денег нет. Тратить из гранта на это даже небольшую сумму будет означать нецелевое расходование средств. По словам активиста, возможно, придется экономить на оплате рабочей силы: просить о бесплатной помощи жителей, а также перераспределять траты внутри гранта.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

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Озера в Новосибирске МЖК Реконструкция Восстановление благоустройства Грант
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Комментарии
4
Татьяна 53
22 августа 2024, 14:40
Деньги как бы есть, и как бы их нет.
Гость
22 августа 2024, 14:35
Главное сцену отремонтируйте и пивной ларёк поставьте! Может тогда и Долина когда-нибудь на ней выступит!
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