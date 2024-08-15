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Город На проспекте Маркса поставили ограждения на дороге — из-за них пешеходы вынуждены идти по проезжей части

На проспекте Маркса поставили ограждения на дороге — из-за них пешеходы вынуждены идти по проезжей части

В СГК обещали исправить ситуацию

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3 комментария
Ограждение на проспекте Маркса

В Новосибирске на проспекте Маркса поставили ограждения, из-за которых пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. На участке ремонтируют теплотрассу.

Ограждения из желтой сетки поставили вокруг разрытых траншей на улице Космической. Их разместили так, что теперь пешеходам, чтобы перейти дорогу, нужно выйти на проезжую часть. Никаких безопасных проходов (которые можно было бы обеспечить, например, бетонными блоками) не организованно.

Проходы перекрыты по обеим сторонам

Улица при этом разрыта с обеих сторон, так что пересечь Космическую безопасно не получится даже сделав крюк (перейдя на другую сторону Маркса и вернувшись). Единственная альтернатива — это обойти траншею сместившись вдоль Космической на 50 с лишним метров. Но так поступают лишь самые осторожные.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» НГС сообщили, что на теплосети на проспекте Маркса устраняли крупный дефект.

— Пришлось заменить поврежденный отрезок трубы протяженностью несколько десятков метров. Он проходил под дорогой, — объяснили в компании. — Объем работ большой. Чтобы полностью не перекрывать движение на длительное время, мы сделали разрытие с двух сторон и проложили новую трубу, протолкнув ее под дорогой

Специалисты планируют завершить ремонт 21 августа, после чего движение восстановят. На время работ с ГИБДД разработали схему движения для автомобилей и пешеходов, а также разместили дорожные знаки.

— Схема ни в коем случае не предполагает движения пешеходов по проезжей части. Должны быть безопасные обходы — мы дополнительно проверим ситуацию на месте, — подчеркнули в организации.

Ранее мэрия Новосибирска назвала сроки ремонта тротуара у дома на Пархоменко, 8 в районе Монумента славы. Как ранее сообщил в редакцию читатель, на участке обвалился асфальт, яму закрывали, чтобы в нее никто не упал.

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Комментарии
3
Bream
15 августа 2024, 10:23
название улицы символично по отношению к данной ситуации ))
Гость
15 августа 2024, 10:27
Все идет к закономерному финалу...
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