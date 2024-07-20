НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

зап.

 740мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Газовики раскрыли новые детали ЧП на Линейной

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Разоблачили мифы об имплантах
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Город SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала — кадры

SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала — кадры

Тысячи фанатов собрались у американского посольства

577
24 комментария
Недавно артисту заблокировали YouTube-канал

SHAMAN выступил с концертом возле посольства США в Москве. Ярослав Дронов организовал выступление в ответ на недавнюю блокировку его YouTube-канала, которая произошла 4 июля, после того, как певца включили в санкционный список.

— Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! — написал SHAMAN в своем Telegram-канале. — И сегодня вечером я готов им на это ответить!

Фанаты ждали SHAMAN'а полтора часа

За несколько часов до начала концерта у посольства собрались тысячи поклонников певца. В ожидании своего кумира они стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги: «С нами вера да любовь, с нами Бог!», «Я русский! Я иду до конца», «И весь мир наблюдает, как мы делаем шаг». Некоторые фанаты включили песни артиста на своих телефонах и подпевали их. Не обошлось и без криков «Гойда», как сообщает корреспондент MSK1.RU.

На концерт пришло около тысячи человек

В митинг-концерте приняли участие более тысячи человек.

Поклонникам пришлось ждать полтора часа, но SHAMAN все-таки появился.

SHAMAN выступит на Красной площади

Когда артист наконец появился, на сцену он вышел с флагом России и громкоговорителем.

Шаман опоздал на свой концерт
Толпы фанатов подпевали кумиру

— Я чувствую и вижу вашу поддержку, — написал Шаман в своем Telegram-канале. — Я восхищен вашей смелостью! Никто и никогда не запретит наши песни! Сейчас мы их вместе споем!

Фанаты SHAMAN подпевали и танцевали под песни артиста

На концерте прозвучали песни: «Душа нараспашку», «Я русский», «Встанем» и прочими. Все они были исполнены вживую.

Выступление Шамана было посвящено тем, кого также заблокировали на YouTube

В перерыве SHAMAN сообщил, что его выступление — это поддержка российских артистов, которых также заблокировали на YouTube. Певец анонсировал свой концерт, который состоится 22 августа на Красной площади. Кроме того, он предложил певице из Северной Кореи, которая исполнила его песню «Встанем» в Пхеньяне, приехать в Россию и выступить с ним дуэтом.

Концерт проходил на фоне надписи «Победа»

В конце своего выступления около посольства США артист открыл бутылку шампанского и поднял тост «за победу».

Шаман открыл бутылку шампанского «за победу»

ПО ТЕМЕ
SHAMAN YouTube Посольство США Выступление артистов Песни SHAMANa
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
shamank331
20 июля 2024, 11:06
Это конечно всё круто и правильно, вот только если по какому то другому, человеку, считающему, что он пострадавшая сторона от действий США и собравшемуся у Посольства позволят там быть и устраивать митинг, протест или концерт? Мне кажется сторонников и его самого дубинками отходят и оштрафуют и тд, а Шаману, хоть он по сути то прав с рук это выступление сходит или он санкции получил на этот митинг-концерт официально в Правительстве Москвы или выше?
275006922
20 июля 2024, 11:35
1) Нарушение общественного порядка, шум в ночное время 2) нарушение порядка проведения публичного мероприятия 3) нарушение ковидных ограничений 4) распитие алкоголя в публичном месте Как думаете, сработают в этом случае российские законы или они работают только в отношении навальнят и им подобных? Кстати, зачем он ждал, когда его заблокируют на вражьем Ютубе, а не сам оттуда ушел?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Семён,33

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление