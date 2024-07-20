SHAMAN устроил митинг-концерт против YouTube: певец ответил на блокировку своего канала — кадры

Недавно артисту заблокировали YouTube-канал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











SHAMAN выступил с концертом возле посольства США в Москве. Ярослав Дронов организовал выступление в ответ на недавнюю блокировку его YouTube-канала, которая произошла 4 июля, после того, как певца включили в санкционный список.

— Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский! — написал SHAMAN в своем Telegram-канале. — И сегодня вечером я готов им на это ответить!

Фанаты ждали SHAMAN'а полтора часа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











За несколько часов до начала концерта у посольства собрались тысячи поклонников певца. В ожидании своего кумира они стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги: «С нами вера да любовь, с нами Бог!», «Я русский! Я иду до конца», «И весь мир наблюдает, как мы делаем шаг». Некоторые фанаты включили песни артиста на своих телефонах и подпевали их. Не обошлось и без криков «Гойда», как сообщает корреспондент MSK1.RU.



На концерт пришло около тысячи человек Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В митинг-концерте приняли участие более тысячи человек.

Поклонникам пришлось ждать полтора часа, но SHAMAN все-таки появился.

SHAMAN выступит на Красной площади Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Когда артист наконец появился, на сцену он вышел с флагом России и громкоговорителем.



Шаман опоздал на свой концерт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Толпы фанатов подпевали кумиру Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я чувствую и вижу вашу поддержку, — написал Шаман в своем Telegram-канале. — Я восхищен вашей смелостью! Никто и никогда не запретит наши песни! Сейчас мы их вместе споем!



Фанаты SHAMAN подпевали и танцевали под песни артиста Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

На концерте прозвучали песни: «Душа нараспашку», «Я русский», «Встанем» и прочими. Все они были исполнены вживую.

Выступление Шамана было посвящено тем, кого также заблокировали на YouTube Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В перерыве SHAMAN сообщил, что его выступление — это поддержка российских артистов, которых также заблокировали на YouTube. Певец анонсировал свой концерт, который состоится 22 августа на Красной площади. Кроме того, он предложил певице из Северной Кореи, которая исполнила его песню «Встанем» в Пхеньяне, приехать в Россию и выступить с ним дуэтом.

Концерт проходил на фоне надписи «Победа» Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

В конце своего выступления около посольства США артист открыл бутылку шампанского и поднял тост «за победу».