Просят привезти шампанского и спасти голубя от ворон: диспетчер — о звонках в дежурную части полиции

Каждый из сотрудников дежурной части принимает сотни звонков за сутки. Ни одно обращение не остается без внимания Источник: 72.RU











«Полиция, чем можем помочь?» — эту фразу слышал каждый, кто хотя бы раз звонил на 102. При этом почти ничего не известно о людях, которые отвечают на 1000–1200 обращений ежедневно. Просьбы абсолютно разные: одним нужно отыскать машину на крытой парковке, другим — усмирить шумных соседей, а третьим — просто узнать, который час. О самых неожиданных и запоминающихся обращениях 72.RU рассказала Виктория Ткаченко, начальник дежурной части УМВД России по Тюмени.

Шумные соседи и желание выпить шампанского

— Когда нам поступает звонок, у диспетчера есть не больше 5 минут на то, чтобы задать конкретные вопросы, выяснить имя, фамилию, место жительства и все остальное. Все звонки разные, содержание тоже. Некоторые думают, что иногда наши диспетчеры из вредности бросают трубки, но это не так: установленная специальная программа не позволяет это сделать. Каждый вызов фиксируется, регистрируется, передается по территориальности.

Принимать вызов и одновременно фиксировать в базе важную информацию? В диспетчерской так умеют Источник: 72.RU











Чаще всего звонят с жалобами на шумных соседей, могут оставить по 30–50 обращений. Да, есть установленные местным законодательством часы тишины, например днем — с 13:00 до 15:00. Но некоторым не нравится, что соседи делают ремонт в 10–11 утра. Они требуют, чтобы участковый приехал срочно. Он приезжает, обращается к владельцам квартиры, ставшей источником шума, видит, что нарушений нет. Спрашивает у звонившего, зачем вызывали. Отвечают: «Мне просто надоело, что они делают ремонт».



Бывает, что нас путают с управляющей компанией и просят приехать убрать мусор во дворе или выгнать сидящую на форточке муху. Однажды нам позвонили рассказать, что на голубя напали вороны. Было и такое, что мужчина набрал 102, чтобы мы ему вызвали такси и привезли шампанского. Частая история — звонки о том, что якобы угнали машину. Потом перезванивают и скромно так: «Ой, извините, я вспомнила, машина через дорогу стоит, я ее не там оставила».

Для эффективной работы у сотрудников дежурки есть быстрый доступ ко всем городским камерам видеонаблюдения Источник: 72.RU











«Козни» черного кота и переживания за девушку из «Дома-2»

— Пик звонков со странными обращениями приходится на весну и осень. Может обратиться человек, складно все рассказывать, а потом заявить, что за ним следят и вообще соседи его травят. Как-то, когда реалити-шоу «Дом-2» было на пике популярности, нас попросил о помощи мужчина. Он решил, что одной из участниц другие устроили травлю. Вызов мы зафиксировали, передали по территориальности в Москву.

Каждый из сотрудников выполняет свою задачу. Есть общий алгоритм с ключевыми положениями, который всегда перед глазами Источник: 72.RU











Другой звонящий решил нам рассказать о возмутившем его видеоролике на YouTube, где отец подбрасывает за ноги новорожденного сына. Как и положено, эту информацию мы передали в ПДН. В итоге в ПДН выяснили, что это было четыре года назад в Мексике. Отца младенца посадили.



Бывает такое, что нам звонят дети и подростки. Выслушиваем каждого, как и взрослых, внимательно. Помню, позвонил мальчик, у которого дома живет черный кот. И вот этот кот на него шипел, что ребенка пугало. Мама была на работе, поэтому он решил обратиться к нам. Диспетчер предположила, что кот голоден или хочет пить, и посоветовала питомца накормить и налить ему водички.

Кроме звонков, есть масса бумажной работы. По каждому документу есть срок подготовки, который нельзя нарушать Источник: 72.RU











Освобождение заложника в маленьком селе

— Каждый вызов отрабатываем в порядке поступления. Не бывает такого, что мы опрашиваем человека по какому-то делу, а потом внезапно говорим ему: «Извините, другой выезд важнее, поэтому мы уезжаем туда прямо сейчас». Важно каждое обращение. Да, участковый может приехать не мгновенно, а, допустим, через час. Это не потому, что он не хочет ехать, а потому, что еще не освободился с предыдущего выезда. Напомню, отработать мы должны каждое обращение. Встречаются среди них и так называемые ложные. К тому же нужно учитывать обстановку на дорогах. Когда весь город перекопан да еще и пробки, добраться до нужных адресов получается не так быстро, как хотелось бы.

Запомните: сотрудники дежурной части не выезжают на вызовы. Их миссия — получить вводные данные от позвонивших и оперативно передать их коллегам по территориальности и типу обращений Источник: 72.RU











Кстати, вспомнила необычный случай, который произошел четыре года назад. Диспетчеру позвонил человек, шепотом сообщил, что ему срочно нужна помощь, и сказал, где находится. Мест с таким названием у нас два. Диспетчер не растерялась, передала все данные оперативному дежурному, направили сотрудников и туда, и туда. Зима была, канун Нового года.

А дело было вот в чем. Звонивший вышел из тюрьмы и решил продать дом, полученный в наследство. Покупатель как раз должен был принести ему деньги. Знала об этом и его бывшая сожительница. Она похитила экс-возлюбленного, помогали новый мужчина и их сын. Стали пытать. Связали веревками, обмотали скотчем, били утюгом. И вот каким-то образом с кнопочного телефона бывший заключенный всё же смог нам позвонить. Установили адрес, всех задержали.

Самое важное в дежурке фиксируют в увесистых тетрадях. Показать их мы вам не можем, просто представьте альбом формата А4 с белой обложкой Источник: 72.RU











Самые упорные жалобщики и наказание за вранье

— Есть одна женщина, которая позвонила нам в дежурную часть 18 350 раз за год. Она знает несколько иностранных языков, своего рода гений, но в периоды обострения шизофрении от нее можно ожидать чего угодно. А мы, напомню, не имеем права проигнорировать ни одно обращение, поэтому внимательно слушаем ее рассказы.

Еще была одна гражданка, которая несколько лет подряд звонила по 50 раз ежедневно (!): то ей свет в подъезде мешает, то вода у соседей капает слишком громко. Потом по отношению к ней совершили преступление, и она поняла, для чего полиция. С тех пор больше по пустякам не звонит. Но если обратится — конечно, если в этом будет необходимость, поможем.

Только представьте: телефон звонит каждую минуту. Не поднимать трубку нельзя. Отвечать нужно вежливо и спокойно. Справились бы? Источник: 72.RU











Ложные вызовы — отдельная история, и мера наказания зависит от того, что именно человек сообщил. Зачастую такие обращения проходят по 306-й статье, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. Но если, допустим, девушка сообщила об изнасиловании, а потом выяснилось, что такого не было, ей уже грозит уголовная ответственность.



Главные мифы о 102 и куда звонить, если нужна помощь

— Обычно сотрудники дежурной части полиции работают по графику 1/3 или 1/2, смена длится с 08:00 одного дня до 08:00 следующего. Перед тем как пройти на рабочее место, мобильные телефоны оставляют в специальных шкафчиках в коридоре. Конечно, как и положено, есть перерыв на обед. На отдых в течение рабочих суток дается четыре часа.

Мифов, точнее, заблуждений о нашей работе очень много. Когда нам звонят люди и спрашивают, почему спустя час к ним всё еще никто не выехал, они не понимают специфику нашей работы. Сотрудники 102 и 112 никуда не выезжают, они только принимают экстренные звонки, сообщения о том, что кто-то в большой опасности. Потом они перенаправляются по профильным службам — в скорую, МЧС и так далее.

Разумеется, есть в дежурной части главный сотрудник — начальник смены. Именно он следит за оперативной обстановкой и координирует работу служб и подразделений Источник: 72.RU











У нас в диспетчерской телефон многоканальный, и, если одна линия занята, звонящего автоматически перекидывает на вторую, третью и так далее. Еще один миф, который обязательно нужно развенчать: не нужно выжидать 3 дня с момента исчезновения человека. Наоборот, чем быстрее вы нам об этом сообщите, чем подробнее укажете приметы, тем больше шансов обнаружить его живым и невредимым. Касается это и различных преступлений, где тоже всё зависит от оперативности. И тогда преступника с большей долей вероятности задержат по горячим следам.