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Город «Район не готов к развитию»: на Первомайке вандалы разгромили «умные остановки»

«Район не готов к развитию»: на Первомайке вандалы разгромили «умные остановки»

Вандалы разбили стекло и сломали оборудования на остановках

910
23 комментария
Инцидент произошел в ночь на 7 июля.

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные разгромили все три установленные «умные остановки». Об этом сообщают местные жители в сообществе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».

Автор записи в сообществе пишет, что остановочный павильон «Жилмассив Березовое» был разбит в ночь на воскресенье, 7 июля.

— Первомайский район не готов к развитию. Вандалы разгромили все три «умные остановки», которые были установлены в нашем районе, — говорится в сообщении в паблике

Судя по опубликованным кадрам, неизвестные разгромили остекление остановочного павильона, а также сломали оборудование кнопки SOS, с помощью которой можно обратиться в экстренные службы.

В комментариях под записью жители Первомайского района также сообщили, что ранее были также разгромлены «умные остановки» на микрорайоне Весенний и на Звездной на Бердском шоссе.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли восстанавливать разрушенные остановочные павильоны, а также будут ли чиновники обращаться в полицию для поиска хулиганов,

Умные остановки в Первомайском районе устанавливали в 2019–2020 годах. В 2022 году мэрия Новосибирска несколько раз пыталась заключить концессию на установку «умных остановок», но на каждый из аукционов не было заявок от предпринимателей.

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Новосибирск Вандалы Умные остановки Мэрия Новосибирска
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Комментарии
26
Татьяна 53
7 июля 2024, 20:16
Зачем таким устанавливать умные остановки, ума они им не добавят
275006922
7 июля 2024, 20:03
Z-мир и умные остановки - вещи несовместимые
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