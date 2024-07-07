«Район не готов к развитию»: на Первомайке вандалы разгромили «умные остановки»

Инцидент произошел в ночь на 7 июля. Источник: «Подслушано Первомайка», vk.com











В Первомайском районе Новосибирска неизвестные разгромили все три установленные «умные остановки». Об этом сообщают местные жители в сообществе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».



Автор записи в сообществе пишет, что остановочный павильон «Жилмассив Березовое» был разбит в ночь на воскресенье, 7 июля.



— Первомайский район не готов к развитию. Вандалы разгромили все три «умные остановки», которые были установлены в нашем районе, — говорится в сообщении в паблике



Судя по опубликованным кадрам, неизвестные разгромили остекление остановочного павильона, а также сломали оборудование кнопки SOS, с помощью которой можно обратиться в экстренные службы.



В комментариях под записью жители Первомайского района также сообщили, что ранее были также разгромлены «умные остановки» на микрорайоне Весенний и на Звездной на Бердском шоссе.



Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли восстанавливать разрушенные остановочные павильоны, а также будут ли чиновники обращаться в полицию для поиска хулиганов,

