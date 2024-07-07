Город фоторепортаж В Екатеринбурге сотни человек в безумных костюмах проплыли по реке в центре города. 15 лучших фото
В Екатеринбурге сотни человек в безумных костюмах проплыли по реке в центре города. 15 лучших фото
Shkulev Media Holding провел первый E1 SUP FEST
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В субботу, 6 июля, в Екатеринбурге впервые прошел большой фестиваль на воде — E1 SUP FEST. Мероприятие организовал Shkulev Media Holding. Сотни читателей E1.RU собрались в центре города и устроили массовый заплыв по акватории пруда.
Маршрут растянулся на пять километров, самые быстрые справились с ним чуть больше чем за полчаса. Старт заплыву дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что фестиваль должен остаться в городе надолго.
— Как видно по количеству участников и их креативному подходу, фестиваль должен стать ежегодным. Скорее всего, он приживется, — сказал после старта Евгений Куйвашев.
Сама идея на Урал пришла из Санкт-Петербурга, где уже не первый год проходит Фонтанка SUP. В этом материале собрали 15 самых ярких кадров уральского фестиваля!