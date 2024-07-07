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Город фоторепортаж В Екатеринбурге сотни человек в безумных костюмах проплыли по реке в центре города. 15 лучших фото

В Екатеринбурге сотни человек в безумных костюмах проплыли по реке в центре города. 15 лучших фото

Shkulev Media Holding провел первый E1 SUP FEST

446
10 комментариев
Посмотрите, сколько людей собралось! И это лишь малая часть

В субботу, 6 июля, в Екатеринбурге впервые прошел большой фестиваль на воде — E1 SUP FEST. Мероприятие организовал Shkulev Media Holding. Сотни читателей E1.RU собрались в центре города и устроили массовый заплыв по акватории пруда.

Маршрут растянулся на пять километров, самые быстрые справились с ним чуть больше чем за полчаса. Старт заплыву дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что фестиваль должен остаться в городе надолго.

— Как видно по количеству участников и их креативному подходу, фестиваль должен стать ежегодным. Скорее всего, он приживется, — сказал после старта Евгений Куйвашев.

Сама идея на Урал пришла из Санкт-Петербурга, где уже не первый год проходит Фонтанка SUP. В этом материале собрали 15 самых ярких кадров уральского фестиваля!

Первый в Екатеринбурге фестиваль прошел при поддержке правительства региона, к 90-летию области
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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
7 июля 2024, 01:42
Бред полный. Уимблдон идёт. Решающие матчи на носу.
жму 200
7 июля 2024, 01:49
а чО новости в пыледырочушпанобыдлонскебеспарковочнымсразмотаннымихрустаминаасфальтеснедостроями закончились чтоли😉🤣🤣
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