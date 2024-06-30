«Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"»: эпатажный рэпер Канье Уэст прилетел в Россию

Канье Уэст гуляет по Москве Источник: соцсети











В Москву приехал американский рэпер Канье Уэст. В российской столице ожидается концерт рэпера, сообщила телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

— Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.

Канье Уэст — известный американский музыкант, рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и дизайнер. Уэст получил 24 премии «Грэмми», что делает его одним из рекордсменов по количеству выигранных номинаций.

По предварительным данным, Уэст приехал на день рождения к известному дизайнеру Гоше Рубчинскому, с которым они давно дружат. Рубчинскому исполнилось 40 лет. Также, как уточняет Рудковская, рэпер заселился в один из московских отелей.

Гоша Рубчинский — известный российский дизайнер, создатель бренда одежды и фотограф, признан одним из 500 самых влиятельных людей в моде по версии Business of Fashion в 2016 году. С 2022 года является главным дизайнером бренда Yeezy.