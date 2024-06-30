НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

пасмурно, дождь

ощущается как +26

2 м/c,

зап.

 740мм 70%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

ТЕМА ДНЯ

Как Новосибирск отмечает День города — онлайн

Брошенные поезда
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Выпускной в вечерней школе
Таролог — о Новосибирске
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
НГС в Telegram
«Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"»: эпатажный рэпер Канье Уэст прилетел в Россию

«Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"»: эпатажный рэпер Канье Уэст прилетел в Россию

Он выступит на дне рождения известного дизайнера

74
Написать комментарий
Канье Уэст гуляет по Москве

В Москву приехал американский рэпер Канье Уэст. В российской столице ожидается концерт рэпера, сообщила телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

— Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.

Канье Уэст — известный американский музыкант, рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и дизайнер. Уэст получил 24 премии «Грэмми», что делает его одним из рекордсменов по количеству выигранных номинаций.

По предварительным данным, Уэст приехал на день рождения к известному дизайнеру Гоше Рубчинскому, с которым они давно дружат. Рубчинскому исполнилось 40 лет. Также, как уточняет Рудковская, рэпер заселился в один из московских отелей.

Гоша Рубчинский — известный российский дизайнер, создатель бренда одежды и фотограф, признан одним из 500 самых влиятельных людей в моде по версии Business of Fashion в 2016 году. С 2022 года является главным дизайнером бренда Yeezy.

Весной 2024 года Яна Рудковская утверждала, что Канье Уэст приедет осенью. По ее словам, еще до начала СВО российский дизайнер Мира Дума сказала, что Канье хочет в Россию.

ПО ТЕМЕ
Канье Уэст Американец в России Рэпер Яна Рудковская Лужники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
30 июня 2024, 16:19
Чем подкармливать чеснок, лук и морковь: основные правила получения хорошего урожая
Гость
30 июня 2024, 16:18
хоспади хто это ???
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Артур,  39

Серёга,  36

tagrik,  33

Anidya,  26

Владимир,  40

Дмитрий,  34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление