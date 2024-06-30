«Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"»: эпатажный рэпер Канье Уэст прилетел в Россию

В Москву приехал американский рэпер Канье Уэст. В российской столице ожидается концерт рэпера, сообщила телеведущая и продюсер Яна Рудковская.
— Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.
Канье Уэст — известный американский музыкант, рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и дизайнер. Уэст получил 24 премии «Грэмми», что делает его одним из рекордсменов по количеству выигранных номинаций.
По предварительным данным, Уэст приехал на день рождения к известному дизайнеру Гоше Рубчинскому, с которым они давно дружат. Рубчинскому исполнилось 40 лет. Также, как уточняет Рудковская, рэпер заселился в один из московских отелей.
Гоша Рубчинский — известный российский дизайнер, создатель бренда одежды и фотограф, признан одним из 500 самых влиятельных людей в моде по версии Business of Fashion в 2016 году. С 2022 года является главным дизайнером бренда Yeezy.
Весной 2024 года Яна Рудковская утверждала, что Канье Уэст приедет осенью. По ее словам, еще до начала СВО российский дизайнер Мира Дума сказала, что Канье хочет в Россию.