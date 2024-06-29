Рвы с грязью и канатные лестницы: на набережной прошла гонка с препятствиями «Сибирский предел» — 20 ярких фото

В эти выходные Новосибирск празднует свой 131-ый день рождения. В честь этого в городе проходят массовые гуляния. Так на Михайловской набережной торжества начались с зарядки с олимпийскими чемпионами и именитыми спортсменами, а после стартовала гонка с препятствиями «Сибирский предел». Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии, в его объектив попали самые яркие моменты спортивных состязаний.