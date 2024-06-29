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Город Рвы с грязью и канатные лестницы: на набережной прошла гонка с препятствиями «Сибирский предел» — 20 ярких фото

Рвы с грязью и канатные лестницы: на набережной прошла гонка с препятствиями «Сибирский предел» — 20 ярких фото

Сегодня в Новосибирске отмечают День города

285
7 комментариев
Новосибирску исполняется 131 год

В эти выходные Новосибирск празднует свой 131-ый день рождения. В честь этого в городе проходят массовые гуляния. Так на Михайловской набережной торжества начались с зарядки с олимпийскими чемпионами и именитыми спортсменами, а после стартовала гонка с препятствиями «Сибирский предел». Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии, в его объектив попали самые яркие моменты спортивных состязаний.

Мероприятия по случаю Дня города начались с зарядки с олимпийцами
На набережной много детей и подростков
Даже жара не пугает сибиряков
Символ ХК "Сибирь" снеговик, также присоединился к зарядке
Зарядка проходила под зажигательную музыку
После началась гонка с препятствиями «Сибирский предел»
В ней участвуют и парни и девушки
Свиду хрупкие девушки не уступают парням
Десятки испытаний предстояло пройти участника
Члены команд помогают друг другу
Некоторые расрасились в боевые цвета
Девчонки точно не уступают парням
Подъем через перекладину одно из испытаний
А дальше канатная лестница
Забраться на нее не так уж и легко
Учатниуам приходилось поднимать большие веса
А тут решили поиграть в "Пол это лава "
А где-то нао было показать себя скололазом
Чистым точно никто не ушел

Но не только День города отмечает сегодня Новосибирск, также празднуется День молодежи. Сегодня и завтра пройдут мероприятия в каждом парке города и в большинстве музеев. НГС собрал всё самое интересное в карточках.

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День города Сибирский предел Новосибирск
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Комментарии
7
Grape Reflection 🍇
29 июня 2024, 13:48
И чёт никого с Z-символикой. Иноагенты?
Гость
29 июня 2024, 13:43
а зачем девушки в грязи таскают колеса ??
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