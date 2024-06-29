Аферистка из «Тиндера». История о том, как житель Германии потерял 1,3 миллиона рублей, помогая невесте из Саратова

Марко был готов чем угодно помочь возлюбленной Источник: Marco Onofri / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Познакомились в онлайн-чате. Была долгая переписка, она писала, что влюблена в меня. Обещала приехать ко мне в Германию, но по разным причинам так и не смогла, проблемы с деньгами были всегда. Я отправил ей несколько десятков тысяч евро. Сейчас она госпитализирована в Саратовскую кардиохирургическую клинику в состоянии комы. Говорят, что операция стоит 8400 евро и что больница не может покрыть расходы. Пожалуйста, проверьте в клинике, действительно ли 41-летняя пациентка в коме и ожидает операции на сердце. Боюсь, что это мошенничество» — с таким письмом житель Германии Марко Онофри обратился в редакцию 164.RU по рекомендации знакомого журналиста, не доверять которому никогда не было оснований. Разумеется, мы занялись этой темой и узнали, как россиянки «разводят» иностранцев и что в таком случае делать потерпевшим.



Марко просил узнать, лежит ли в Областном клиническом кардиологическом диспансере некая Анна Шалимова, 1982 года рождения, гражданка Казахстана. Официально такую информацию предоставить не могли, однако наши источники в медучреждении ответственно подтвердили, что такой пациентки в кардиодиспансере нет.

В Министерстве здравоохранения области лишь сказали, что вероятность того, что пациентка лежит в коме в кардиоцентре и ей не делают операцию из-за отсутствия денег, равна нулю. Мы передали информацию Марко, и он согласился рассказать, что с ним произошло.



«Она умоляла ей помочь»

Марко Онофри — вообще-то итальянец, с 2016 года живет в городе Арнштадте немецкой Тюрингии, где играет на скрипке в трио S.O.S. Triolando. Музыканты исполняют классические произведения немецких композиторов.



В начале апреля этого года он познакомился в Tinder с 41-летней жительницей Казахстана, завязалась переписка и, как говорит Марко, «возникло взаимопонимание». Анна почти сразу согласилась приехать к новому знакомому в Германию, ее отпуск должен был начаться 9 апреля. Просьбы выслать деньги начались практически сразу: сначала 300 евро на оплату билетов, визы и медицинской страховки.



— Она показала мне, что заплатила турфирме в Уральске 900 евро и попросила помочь с оставшимися 300. Эти деньги я отправил на имя Камилы Кайраткызы через TransferGo на ее счет в Казахстане. Это был самый быстрый и безопасный метод, — вспоминает итальянец.

Журналисты 164.RU выяснили, что осуществлять международные переводы на казахстанские счета — действительно распространенная практика в России.

Знакомая Марко утверждала, что живет в Марксе Саратовской области и расписала ему схему перелета: 9 апреля она должна была вылететь из Саратова в Москву, затем — в Стамбул, оттуда — в Берлин.

Марко (слева) — творческий человек Источник: Marco Onofri / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Днем 9 апреля она написала мне, что для получения визы в Москве ей нужно будет продемонстрировать наличие на счету не менее 2700 евро. Но на счету было чуть больше ста евро. Учитывая срочность, я отправил Камиле 2600 евро с помощью TransferGo, — продолжает итальянец.



Вечером 10 мая Анна должна была сесть на рейс в Стамбул, но, как она сообщила, ей помешала полиция. Якобы сказали, что она внесена в черный список людей, которые не могут покинуть страну из-за долгов перед банками: ипотека на дом в размере 16 800 евро. Ей якобы пришлось вернуться в родной Маркс.



Приехав домой, Анна написала Марко, что продаст квартиру, погасит долги и приедет к нему.



— Она сказала, что обратилась в агентство недвижимости, где ее квартиру площадью 70 кв. м оценили в 80 тысяч евро. Она писала, что хотела вернуть 2600 евро, которые я отправил ей за визу, но банк задержал перевод в качестве частичного возмещения ее долга. Теперь оставшийся долг составил 14 200 евро. На следующий день Анна получила от банка решение суда о погашении всей задолженности в недельный срок. Адвокат сказал, что ей грозит до двух лет тюремного заключения, если она не сделает это в положенный срок. Она умоляла помочь ей, потому что не знала, где взять деньги. Я посоветовал ей произвести предварительную продажу квартиры и внести аванс, чтобы погасить долги. Она ответила, что это невозможно, поскольку ни один покупатель не подпишет договор на имущество, подлежащее конфискации по решению суда, — пишет Марко.



В подтверждение намерений Анна слала Марко «нотариальные гарантии» о том, что обязуется вернуть деньги, подписанные в Марксе нотариусом Поповым В. Г. В реестре нотариусов Министерства юстиции РФ такого специалиста нет, но откуда жителю Арнштадта это знать.



Музыкант говорит, что взял кредит на 20 тысяч евро и, получив его, отправил Камиле 14,2 тысячи евро. Несмотря на это, Анну якобы арестовали и она оставалась под стражей в течение недели, пока не пришли деньги. «Выйдя из заключения», женщина сообщила, что выставила квартиру за 8 миллионов рублей на продажу и за пару дней нашла покупателя. Но тут снова потребовались деньги. Анна якобы открыла специальный счет для операций с недвижимостью и попросила отправить ей 4 тысячи евро, чтобы на счету было 5% от суммы, подлежащей зачислению. Марко снова сделал перевод.



Казалось бы, уже ничто не мешает встретиться, но не заставили себя ждать новые трудности: «банк сообщил», что надо внести 10 тысяч евро страховки, иначе счет будет заморожен.



— У меня больше не было возможности посылать ей деньги. Сделку аннулировали, дом вернулся в ее собственность, но покупатель подал на Анну в суд о возмещении ущерба. Не имея денег, она рисковала получить шесть месяцев тюрьмы. В ожидании суда она так боялась попасть в тюрьму, что у нее случился сердечный приступ. Ее доставили в больницу, и она сразу же впала в кому. Это было 14 июня, — рассказывает Марко историю так, будто это все не выдумки мошенников.

Такие скрины документов присылали Марко Источник: предоставлено героем публикации











В общей сложности он перевел «Камиле» на казахский счет 22 тысячи евро (1,3 миллиона рублей).



«Здесь нужно личное присутствие»

Собеседник 164.RU в правоохранительных органах, услышав историю, почти сразу сказал, что это мошенничество, однако, по его словам, помочь Марко будет сложно.



— У нас нет заявителя о преступлении и, если он появится, нам потребуются данные со всех счетов, на которые производились переводы. А они делались на иностранные счета, — предполагает собеседник в полиции.



О том, что помочь иностранцу будет сложно, говорит и саратовский адвокат Станислав Зайцев.



— У заявителя должны взять объяснения по поводу всех обстоятельств произошедшего. А когда человек находится дистанционно, кто и как будет этим заниматься? Зарегистрировать заявление, наверное, несложно, и это смогут сделать, но начнутся проблемы с движением заявления. Когда человека здесь нет, в дальнейшем невозможно совершать какие-то действия по выявлению злоумышленников. На этом все застопорится. Будет отказной материал, который надо будет кому-то здесь обжаловать, — говорит адвокат.



По его словам, даже если полицейские кого-то найдут, необходимо будет проводить очную ставку.



— Я не знаю ни одного случая, когда могли провести ее дистанционно с помощью видеоконференции. У меня не было такого. Они должны сидеть в одном кабинете, смотреть в глаза друг другу. Нахождение потерпевшего за границами страны создает неразрешимые проблемы, — отмечает он.



Собеседник 164.RU считает, что полицейские, скорее всего, не захотят заниматься этим делом.



— Они будут ссылаться на формальные проблемы, из-за которых не могут выполнить все то, что необходимо для поиска злоумышленников, для расследования и так далее. То есть возбуждать они обязаны, заявление может поступить, но они вправе любое решение по нему принять. На мой взгляд, 99,9%, что вся ситуация зайдет в тупик и на этом закончится. У нас нет возможности, например, в рамках процедуры возбуждения уголовного дела представителю действовать от имени потерпевшего. Это не гражданское судопроизводство, и здесь необходимо личное присутствие, хотя бы чтобы предупредить об уголовной ответственности о ложном доносе. Когда потерпевшие непонятно где, то все и заканчивается непонятно чем.



— Получается, мошенники это знают и используют?



— Да, конечно, у них есть свои консультанты.



Наивные и доверчивые

23 июня Марко разместил на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) пост о сборе пожертвований на платформе gofundme.com.

Марко как будто предвидел такое развитие событий Источник: Marco Onofri / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Моя подруга Анна умирает в больнице. Ей нужна очень срочная операция на сердце, она уже восемь дней находится в коме. Ее митральный клапан больше не работает, и ей грозит смерть. Для операции нужно 10 000 евро, и врачи и пальцем не пошевелят, пока у них не появятся деньги. Ужасно, но это правда. К сожалению, ее нет в Италии, я пытался организовать транспортировку в Италию на санитарной авиации, но это стоило бы в восемь раз больше операции. Это гонка со временем. Каждая минута может оказаться решающей, — написал он.

