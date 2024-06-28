Оставил семью и переехал в баню на краю заброшенного спецпоселения — история отшельника

История Анатолия Кузнецова — на видео Источник: Семен Громов

Анатолий Кузнецов — последний житель бывшего спецпоселка Советского в Тюменской области. Мужчина переехал сюда в 1975-м, работал водителем автобуса и женился. Сначала жил с супругой и двумя сыновьями, а когда семья уехала в город, остался в Советском один. Со временем из избушки переселился в заброшенную баню на другом конце деревни. В новом доме он живет с собакой. С родными общение прекратил.



Анатолий говорит, что его дни проходят одинаково: он просыпается, завтракает, смотрит телевизор и снова ложится за печку или на диван. Если заканчивается вода, выходит из дома, чтобы нагрести снега и растопить. Иногда в гости приезжают охотники, селятся в соседнем доме, который сами специально построили. Готовить у Анатолия желания нет — ест хлеб с консервами или колбасу.

