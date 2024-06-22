В 55 лет поставил рекорд — история россиянина, который первым в мире достиг Северного полюса на шаре

Источник: Городские порталы

В 2005 году Валентин Ефремов из Нижнего Новгорода стал первым в мире человеком, который на воздушном шаре достиг Северного полюса. Спустя два года, когда нижегородцу было 57 лет, он перелетел на тепловом аэростате «Святая Русь» через аномальную зону на Байкале. Так путешественник дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Чтобы отправиться на Север, Валентин Ефремов поступил в школу воздухоплавателей в Литве, отучился и получил удостоверение пилота. Экспедиция стартовала с архипелага Северная Земля в Северном Ледовитом океане. Путешествие продлилось почти полтора месяца.



На Северном полюсе Валентин с командой пробыли около суток. Там они установили символическую земную ось с указателями расстояния до трех российских городов, откуда они были родом — Нижний Новгород, Москва и Якутск. Также во время экспедиции была проведена экологическая программа по состоянию Северного Ледовитого океана.



Так нижегородец стал первым человеком в истории освоения Арктики, кто смог достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 55 лет Валентин впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Через два года Валентин Ефремов отправился в другую опасную экспедицию — на Байкал. На воздушном шаре он перелетел через «бермудский треугольник» озера — аномальную зону, в которой погибло немало людей.



Как признался Валентин Ефремов, у этого полета была еще одна важная задача. Байкал долгие годы загрязняло местное предприятие, оно сбрасывало в озеро сточные воды. Экспедиция вызвала интерес у федеральных и зарубежных СМИ. И путешественнику удалось привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального места.



Это было второе путешествие нижегородца, с которым он попал в Книгу рекордов Гиннесса.



Другая, самая долгая экспедиция Ефремова называлась «Россия от запада до востока». Путешественник провел в дороге девять месяцев, добираясь через десятки городов к крайней восточной материковой точки России и всей Евразии — мысу Дежнёва. Добравшись до места, нижегородец установил на обрывистом берегу колокол и якорь в память обо всех первопроходцах и первооткрывателях российских земель.

