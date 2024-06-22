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Город Предпринимай интервью Инженер из Екатеринбурга придумал, как выращивать зелень без земли: что из этого вышло

Инженер из Екатеринбурга придумал, как выращивать зелень без земли: что из этого вышло

Сегодня сити-ферма снабжает рестораны и магазины Екатеринбурга микрозеленью и съедобными цветами

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Алексей Ковнерчук применил свои инженерные навыки, чтобы выращивать зелень на гидропонике

Алексей Ковнерчук и Таисия Мелех — сити-фермеры, у них семейная компания по технологичному выращиванию зелени и съедобных цветов. Он — инженер, она — управленец. Автоматизацией гидропоники уралец увлекся еще 15 лет назад, когда о такой агротехнологии в Екатеринбурге, да и в России еще мало кто слышал.

Ребята рассказали, выгодно ли сегодня заниматься сити-фермерством и как им удается совмещать личные и рабочие отношения. В интервью создатели Green-Ferma поделились своими успехами и неудачами, советами и планами на будущее.

Ферма занимает сегодня помещение площадью 250 квадратных метров

— Алексей, расскажите, это правда, что вы придумали гидропонную установку, чтобы мама не утруждалась на огороде?

А. К. Почти так всё и было. Когда я был студентом, мне хотелось приезжать к родителям и отдыхать, а не копаться в грядках. Я тогда учился в Горном по направлению «автоматизация технологических комплексов и установок». Поэтому предложил маме идею выращивать ее любимую зелень и лук на балконе. Меня изначально очень привлекла возможность уйти от земли и выращивать растения на гидропонике — руки чистые, никаких насекомых и паразитов, в земле ковыряться не нужно, прополки нет, а поливом занимается автоматизированная система. Я начал вникать в тему, и всё закрутилось-завертелось. Тогда, в 2010-х, еще не было никаких мануалов, как собрать гидропонную установку, я искал и переводил зарубежные первоисточники по гидропонике и придумывал, как сделать всё по-новому, по-своему и на базе российских компонентов.

Алексей занимается разработкой автономных гидропонных установок и выращиванием растений, в ведении Таисии — маркетинг и работа с персоналом

— Что умеют такие системы?

А. К. Основные функции стандартной гидропонной установки — освещение и полив. Смысл такой технологии — выращивание растений без почвы. Вместо нее мы используем агровату на основе базальта — абсолютно экологичный субстрат. До сих пор, бывает, люди удивляются и с подозрением относятся к такой «почве». Но скажу по секрету: 80–90% местных овощей, которые мы все едим круглый год, уже давно выращивают на гидропонике. И у такого способа гораздо больше преимуществ, чем у грунта.

Кроме микрозелени тут также выращивают беби-зелень — на фото, например, свёкла
Микрозелень богата витаминами
Выращивают здесь также несколько видов базилика
Этим росткам гороха еще нужно немного подрасти, прежде чем отправиться в продажу
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Кроме микрозелени тут также выращивают беби-зелень — на фото, например, свёкла

— А что вы сейчас выращиваете? Поделитесь какими-то экспериментами — удачными и не очень.

А. К. Что мы только ни выращивали за прошедшие годы! Рынок у нас узкий, расширить его мы решили за счет ассортимента. Поэтому сейчас предлагаем клиентам не 13 видов микрозелени, а 30. Мы много экспериментировали с базиликами и успешно импортозаместили несколько видов. Сейчас выращиваем зеленые и фиолетовые сорта — это уже не микрозелень, а беби-листья. Занимаемся также цветочным направлением — это перспективная ниша. Начали с бегонии — у нее цветочки кисленькие. В ресторанах их добавляют в салаты, коктейли, пирожные. Выращиваем также анютины глазки, кислицу, бораго, васильки и другие цветы под заказ. И готовим к запуску еще две цветочные линии.

Перспективным направлением Алексей и Таисия называют выращивание съедобных цветов: в ресторанах они очень востребованы
Это бегония, у ее цветков приятный кислый вкус
Анютины глазки повара сахарят, украшают ими десерты, салаты и коктейли
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Перспективным направлением Алексей и Таисия называют выращивание съедобных цветов: в ресторанах они очень востребованы

Т. М. Самая ходовая культура у нас — это горох, он сладкий и нежный, как у бабушки в деревне. Кроме того, у него очень хорошая оборачиваемость. Мы любим горох, а горох любит нас. Растет он всего 7 дней, в отличие, например, от щавеля, которому нужно 30 дней. Мы пробовали выращивать разные виды салатов, но стоит салат примерно столько же, сколько микрозелень, но требует огромных площадей, заработать на них сложно. У нас здесь даже клубника росла и помидоры черри. Но когда мы посчитали, сколько им надо освещения, чтобы созреть, поняли, что такая ферма тянет почти на 25 миллионов вложений. Мы отказались от этой затеи и остановились на такой нише, как микрозелень и цветы, а также пророщенные семена — это тоже тренд среди тех, кто следит за питанием и придерживается ЗОЖ.

Хотя полив и освещение работает в автоматическом режиме, растения все равно нуждаются в заботе

— Насколько прибыльно сейчас сити-фермерство? Расскажите, какие шишки набили в этом бизнесе и почему закрыли розничный магазин в Академическом?

Т. М. Микрозелень — это нишевый продукт, не все его понимают и принимают. Сейчас наши основные клиенты — это юридические лица: рестораны, торговые сети. Месячный оборот у нас более 1 миллиона рублей, чистой прибыли при этом не так много, а вот хлопот достаточно. Сам продукт низкомаржинальный, наценка небольшая и чтобы обеспечить доходность, нам нужно поддерживать большие объемы и регулярность поставок. И в этом плане нам гораздо интереснее работать с ресторанами, сетевыми магазинами, чем с розницей. Мы начинали с помещения 50 квадратов, затем было 70, 150, здесь у нас уже 250 квадратных метров. За 7 последних лет мы выросли, наверное, в пять раз. Да, мы закрыли розничный магазин, хотя и любили его нежно, чтобы сосредоточиться на работе с корпоративными клиентами.

Самая популярная микрозелень — сладкий горошек

— А какой порог входа в этот бизнес?

Т. М. Чтобы оснастить такую ферму, как у нас сейчас, необходимо не меньше 5 миллионов рублей. 2–3 года нужно для нарабатывания клиентской базы, плюс пройти все проверки, аттестации и сертификации для пищевой продукции. Чтоб обслуживать ферму, требуется 8–10 сотрудников. Одной микрозелени каждый день мы высаживаем по 150–200 лотков. Есть в команде мойщица тары: у нас бережливое производство, и пластиковые лотки мы моем и используем повторно. Ферма — это наша основная работа. Мы здесь и в будни, и в выходные, и в праздники. А если вы, например, мама в декрете, то можете поставить стеллаж, купить гидропонную установку, все комплектующие и семена и выращивать у себя дома микрозелень, вложив тысяч 50, и распространять продукцию среди «физиков» — через домовые чаты, родительские группы и по знакомым. Вот такой формат сегодня вполне живуч и перспективен, и позволит маме иметь 15–20 тысяч дохода в месяц.

За спиной Алексея пирамида из пластиковых контейнеров: тару моют и повторно используют

— Что для вас самое сложное в этом бизнесе?

Т. М. Из нашего бизнеса часто уходят, потому что выгорают. Вот мы достигли определенного потолка по объемам — и куда нам расти дальше? Чтобы увеличить урожайность при нынешних ценах на семена, нужно использовать ускорители роста, а мы принципиально против этого. Два года назад также был момент, когда рынок рухнул, обороты упали и мы даже хотели продать бизнес, но покупатель не нашелся, поэтому продолжаем работать, импортозаместили несколько культур, расширили ассортимент.

А. К. Лично меня от выгорания и скуки спасает то, что мы постоянно экспериментируем. Я как инженер считаю, что автоматизация в аграрной сфере очень перспективна. И сейчас работаю над двумя проектами — по автоматизации посева, а также создание автономной мини-фермы, которая будет работать по принципу вендингового аппарата и производить зелень без участия человека. Под этот проект мы ищем инвестора, и это один из способов вернуться в розницу.

Таисия уверена, что мама в декрете может выращивать микрозелень, продавать ее в розницу среди знакомых и иметь небольшой дополнительный доход

— Как вам удается совмещать рабочее и личное?

Т. М. Да, мы вместе живем, работаем и делаем бизнес. Наша самая главная особенность в том, что у нас очень разный функционал. Алексей отвечает за автоматизацию, придумывает разные суперфункции, в которых я ничего не понимаю, отвечает за выращивание. А я занимаюсь управленческим вопросами, подбором персонала, маркетингом. Да, нам временами приходится непросто, но мы родили и выжили, а сейчас готовим к запуску новый проект — глэмпинг-ферму на Таватуе. Так мы хотим выйти за рамки нашей узкой бизнес-ниши и попробовать что-то новенькое.

Супруги признались, что вести этот бизнес непросто, но они справляются

А. К. Мы на самом деле очень открытые ребята и можем кого угодно научить, как быть сити-фермером. Мы продаем готовые гидропонные установки для квартиры или дачи и учим с ними обращаться. Кроме того, поддерживаем социальные проекты. К примеру, в школе № 142 в Горном Щите совместно со школьниками организовали учебную ферму, обучили ребят. Теперь они являются нашими поставщиками, сотрудничаем официально, а их автоматизированная ферма, наверное, первый в России учебный проект, который реально монетизировали.

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