iPhone — в два клика. NGS.RU дарит крутые подарки подписчикам: как их можно получить

Во время розыгрыша можно бесплатно получить не только айфон Источник: NGS.RU











Редакция NGS.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала, одного из самых больших в городе (не откладывайте — подписывайтесь на НГС — новости Новосибирска). Призы выбирали со всей душой: iPhone 15, Яндекс.Станция Мини, два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей, два сертификата в термальный комплекс «Мира Термы» (в одни руки), два сертификата в «Читай-город» по 2000 рублей и пять сертификатов на Гастрокорт по 2000 рублей.



Условия — проще не придумаешь. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал NGS.RU и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Настоятельно рекомендуем пригласить друзей — вдруг им тоже улыбнется удача, ведь победителей аж 12!



19 июля бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом выберет счастливчиков. Призы распределятся по порядку, так что заветный iPhone достанется первому читателю в списке.



Все подробности — в нашем телеграм-канале. Здесь мы оперативно публикуем главные новости Новосибирска и страны, а также рассказываем об интересных событиях и частенько шутим.



Присоединяйтесь и получайте подарки!

