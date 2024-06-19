НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 749мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,04
EUR 93,30

ТЕМА ДНЯ

В Кузбассе нашли убитой 12-летнюю девочку

iPhone в два клика
Лето с пользой
Семье запретили кондиционер
Как не пропустить отпуск
Тысячи долларов за Lego
Чем завлекать туристов в город
Откровения Мити Фомина
100-балльница ЕГЭ с окраины
«О`Кей» закрывает гипермаркет
НГС в Telegram
Город конкурс iPhone — в два клика. NGS.RU дарит крутые подарки подписчикам: как их можно получить

iPhone — в два клика. NGS.RU дарит крутые подарки подписчикам: как их можно получить

Победителей розыгрыша 19 июля выберет рандомайзер

897
9 комментариев
Во время розыгрыша можно бесплатно получить не только айфон

Редакция NGS.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала, одного из самых больших в городе (не откладывайте — подписывайтесь на НГС — новости Новосибирска). Призы выбирали со всей душой: iPhone 15, Яндекс.Станция Мини, два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей, два сертификата в термальный комплекс «Мира Термы» (в одни руки), два сертификата в «Читай-город» по 2000 рублей и пять сертификатов на Гастрокорт по 2000 рублей.

Условия — проще не придумаешь. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал NGS.RU и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Настоятельно рекомендуем пригласить друзей — вдруг им тоже улыбнется удача, ведь победителей аж 12!

19 июля бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом выберет счастливчиков. Призы распределятся по порядку, так что заветный iPhone достанется первому читателю в списке.

Все подробности — в нашем телеграм-канале. Здесь мы оперативно публикуем главные новости Новосибирска и страны, а также рассказываем об интересных событиях и частенько шутим.

Присоединяйтесь и получайте подарки!

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS.RU, чтобы быть в курсе событий!

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

Алина ,  27

Тоня,  55

Василий,  28

Ольга,  46

Dima,  46

Оленька Фролова,  27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление