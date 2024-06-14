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Город Россияне прошли опрос и рассказали, как они относятся к Путину

Россияне прошли опрос и рассказали, как они относятся к Путину

Статистику опроса опубликовал фонд «Общественное мнение»

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В опросе участвовали жители 104 разных городов и сёл старше 18 лет

1,5 тысячи россиян прошли опрос в 53 регионах. По его результатам, 82% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных ответили, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

53% россиян заявили, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

Также отвечающим задали вопрос о выборах в Госдуму. Так, если бы они состоялись в следующее воскресенье, 51% россиян проголосовал бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% — за «Справедливую Россию».

Полная версия результатов опроса опубликована на сайте ФОМ.

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