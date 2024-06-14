Россияне прошли опрос и рассказали, как они относятся к Путину

1,5 тысячи россиян прошли опрос в 53 регионах. По его результатам, 82% респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.
На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных ответили, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
53% россиян заявили, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Также отвечающим задали вопрос о выборах в Госдуму. Так, если бы они состоялись в следующее воскресенье, 51% россиян проголосовал бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% — за «Справедливую Россию».
Полная версия результатов опроса опубликована на сайте ФОМ.