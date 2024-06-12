НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

вос.

 745мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Как новосибирцы отмечают День России — онлайн

Дело Перлова
Лето с пользой
Подделка от автодилера
Как не пропустить отпуск
Обзор набережных
Возвращение к бывшим
Неудачные свидания
Худшие дорожники Новосибирска
Экстрасенсы в селе
НГС в Telegram
подробности Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все думают

Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все думают

Работающие пенсионеры опять в пролете

289
2 комментария
Пока работающие пенсионеры могут получить чуть меньше 400 рублей в качестве прибавки

Работающим пенсионерам пообещали проиндексировать выплаты впервые с 2016 года. В Госдуме пообещали принять соответствующий законопроект в ближайшее время. Однако существует риск, что индексация пройдет только за год и не будет учитывать пропущенный период, сообщила экс-министр труда, депутат ГД от Партии роста Оксана Дмитриева.

— Основная опасность — это вероятность того, что проект закона будет предусматривать только индексацию 2025 года и не обеспечит применение всех пропущенных индексаций, — сказала Оксана Дмитриева в беседе с «Известиями». По ее словам, в этом случае прибавка составит от 500 до 1000 рублей в зависимости от размера индексации и самой пенсии.

С 2016 года пенсии у работающих продолжали расти, однако прибавка была минимальной. Максимум — три балла в год, или 399 рублей.

Индексацию пенсий работающим отменили в 2016 году. Неоднократно депутаты Госдумы пытались ее вернуть (в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах). Правительство каждый раз давало отрицательные заключения. Главной причиной отказа называлась нехватка средств в государственных соцфондах (до их объединения) и необходимости дополнительных расходов бюджета. При этом 2023 год Социальный фонд закончил с техническим дефицитом почти на 600 млрд рублей.

Дефицит кадров на рынке вынуждает власти вернуть индексацию, отметила первый зампред комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

— За восемь лет ситуация изменилась. В условиях дефицита высоквалифицированных кадров возникла необходимость вернуть на предприятия работников старшего поколения, обладающих опытом, — подчеркнула парламентарий. Она не исключила, что в России снова начнут индексировать пенсии независимо от того, продолжает ли работать человек или нет.

Пенсионеры вынуждены работать неофициально, чтобы не лишиться индексации

Пока же работающие пенсионеры вынуждены идти на хитрость, чтобы получать проиндексированную пенсию наравне со всеми. Они увольняются с работы и заново устраиваются или полностью переходят в зону неофициального трудоустройства.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер поручил составить законопроект и рассмотреть его в текущей сессии. Российский премьер Михаил Мишустин объявил, что эта мера коснется 7,8 млн граждан. Планируется, что индексация пройдет 1 февраля 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что реализация потребует триллионы рублей.

ПО ТЕМЕ
Пенсии Индексация Госдума Законопроект Риски
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Рекомендуем
Знакомства

Ivka,  33

Кирилл,  40

Алексей,  45

kaatyaant,  25

Любовь,  50

Sokol,  39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление