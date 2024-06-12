Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все думают

Пока работающие пенсионеры могут получить чуть меньше 400 рублей в качестве прибавки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Работающим пенсионерам пообещали проиндексировать выплаты впервые с 2016 года. В Госдуме пообещали принять соответствующий законопроект в ближайшее время. Однако существует риск, что индексация пройдет только за год и не будет учитывать пропущенный период, сообщила экс-министр труда, депутат ГД от Партии роста Оксана Дмитриева.



— Основная опасность — это вероятность того, что проект закона будет предусматривать только индексацию 2025 года и не обеспечит применение всех пропущенных индексаций, — сказала Оксана Дмитриева в беседе с «Известиями». По ее словам, в этом случае прибавка составит от 500 до 1000 рублей в зависимости от размера индексации и самой пенсии.



С 2016 года пенсии у работающих продолжали расти, однако прибавка была минимальной. Максимум — три балла в год, или 399 рублей.



Индексацию пенсий работающим отменили в 2016 году. Неоднократно депутаты Госдумы пытались ее вернуть (в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах). Правительство каждый раз давало отрицательные заключения. Главной причиной отказа называлась нехватка средств в государственных соцфондах (до их объединения) и необходимости дополнительных расходов бюджета. При этом 2023 год Социальный фонд закончил с техническим дефицитом почти на 600 млрд рублей.

Дефицит кадров на рынке вынуждает власти вернуть индексацию, отметила первый зампред комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

— За восемь лет ситуация изменилась. В условиях дефицита высоквалифицированных кадров возникла необходимость вернуть на предприятия работников старшего поколения, обладающих опытом, — подчеркнула парламентарий. Она не исключила, что в России снова начнут индексировать пенсии независимо от того, продолжает ли работать человек или нет.



Пенсионеры вынуждены работать неофициально, чтобы не лишиться индексации Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Пока же работающие пенсионеры вынуждены идти на хитрость, чтобы получать проиндексированную пенсию наравне со всеми. Они увольняются с работы и заново устраиваются или полностью переходят в зону неофициального трудоустройства.

