Рано радоваться: индексация пенсий может пройти не так, как все думают

Работающим пенсионерам пообещали проиндексировать выплаты впервые с 2016 года. В Госдуме пообещали принять соответствующий законопроект в ближайшее время. Однако существует риск, что индексация пройдет только за год и не будет учитывать пропущенный период, сообщила экс-министр труда, депутат ГД от Партии роста Оксана Дмитриева.
— Основная опасность — это вероятность того, что проект закона будет предусматривать только индексацию 2025 года и не обеспечит применение всех пропущенных индексаций, — сказала Оксана Дмитриева в беседе с «Известиями». По ее словам, в этом случае прибавка составит от 500 до 1000 рублей в зависимости от размера индексации и самой пенсии.
С 2016 года пенсии у работающих продолжали расти, однако прибавка была минимальной. Максимум — три балла в год, или 399 рублей.
Индексацию пенсий работающим отменили в 2016 году. Неоднократно депутаты Госдумы пытались ее вернуть (в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах). Правительство каждый раз давало отрицательные заключения. Главной причиной отказа называлась нехватка средств в государственных соцфондах (до их объединения) и необходимости дополнительных расходов бюджета. При этом 2023 год Социальный фонд закончил с техническим дефицитом почти на 600 млрд рублей.
Дефицит кадров на рынке вынуждает власти вернуть индексацию, отметила первый зампред комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
— За восемь лет ситуация изменилась. В условиях дефицита высоквалифицированных кадров возникла необходимость вернуть на предприятия работников старшего поколения, обладающих опытом, — подчеркнула парламентарий. Она не исключила, что в России снова начнут индексировать пенсии независимо от того, продолжает ли работать человек или нет.
Пока же работающие пенсионеры вынуждены идти на хитрость, чтобы получать проиндексированную пенсию наравне со всеми. Они увольняются с работы и заново устраиваются или полностью переходят в зону неофициального трудоустройства.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер поручил составить законопроект и рассмотреть его в текущей сессии. Российский премьер Михаил Мишустин объявил, что эта мера коснется 7,8 млн граждан. Планируется, что индексация пройдет 1 февраля 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что реализация потребует триллионы рублей.