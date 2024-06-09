«Сергей был бы хорошим актером»: как учился солист «Руки Вверх!» — откровения его педагога

Сергей был студентом в середине 90-х Источник: Роман Данилкин, архив Валентины Матеневой











Солист популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков из Ульяновской области. Он родился в Димитровграде, а учился в Самарском институте культуры. Корреспондент 63.RU поговорил со старшим преподавателем кафедры экономики и управления социально-культурной деятельностью Валентиной Матеневой. Она была руководителем дипломной работы музыканта. Педагог рассказала, каким студентом был любимец тысяч российских девчонок.

— Валентина Павловна, какие предметы вели у Сергея?



— Это было примерно в 93–96-х годах, я вела предметы, которых уже нет. Например, «Организация и постановка культурно-досуговых программ». Дипломная работа у Сергея касалась продюсирования концертной деятельности. Писал о своей группе, в приложении были его стихи. И какие! Песни группы на его стихи, но в дипломе были и другие, которые нигде не публиковались.



— Группа в то время уже набирала популярность. Были ли у Сергея проявления звездной болезни?



— Это единственный человек, которого встречаю, у кого не было никаких ее проявлений. С Сережей мы общались не только как руководитель диплома и студент, мы еще и дружили, много разговаривали. И никакой звездности за ним не замечала. Тогда Сергей уже ездил на гастроли. В вузе появлялся нечасто, но ему шли навстречу. Если узнавали на улицах, просили автограф или совместное фото, никому не отказывал, соглашался спокойно. Вел себя всегда достойно. И вообще был и остается обаятельным, умеет располагать к себе.

Один из первых постеров группы — Сергей Жуков слева, Алексей Потехин справа Источник: Rukivverh.ru











— С какого курса преподавали у Сергея?



— Он перевелся к нам на втором курсе, с народного хора, насколько помню. Тогда еще просто был студентом. Не самым дисциплинированным (улыбается), мог и пропустить пару.

— Знали ли вы тогда, что он — солист известной группы?

— Сначала — нет. Тем более многие студенты где-то выступали. Сам Сережа никогда не рассказывал о «Руки Вверх!». Выяснилось это, наверное, курсу к четвертому. Тогда группа «Руки Вверх!» как раз набирала популярность, я слышала о ней, но не обращала внимания, что ее солиста зовут как и моего студента. А потом, когда Сережа стал чаще отсутствовать, мы уже напрямую спросили его о причинах, и тогда он рассказал, что да, есть группа, ее заметили на одном из конкурсов, стали чаще ставить на радио. Потом перевелся на заочное отделение, в вузе появлялся, можно сказать, только на сессиях.

Сергей в юности Источник: официальная страница Сергея Жукова во «ВКонтакте»











— Сергей никогда не думал бросить учебу, потому что не успевал из-за плотного гастрольного графика?



— Нет. Когда однажды возникла угроза, что может не сдать сессию, поднялся вопрос о его отчислении, просил дать время закрыть долги. Даже звонил продюсер группы и тоже просил за него. Я предлагала Сереже перевестись учиться в Москву, так как большую часть времени проводил в столице. Но он ответил, что хочет закончить наш вуз.



— Как одногруппники относились к Сергею и его популярности?



— На заочном они были в основном старше его. И я бы не сказала, что популярность как-то обсуждалась. Да и Сережа о группе особо не рассказывал. О ней, мне кажется, узнали только в конце учебы и отреагировали спокойно. Вместе с Сергеем вообще учились хорошие ребята. Никакой зависти не было.



Тандем Сергея Жукова (справа) и Алексея Потехина (слева) распался в 2006 году, Сергей продолжил сольную карьеру Источник: Rukivverh.ru











— А поклонницы не ходили толпами, когда Сергей приходил в вуз?

— О (смеется)! Они буквально брали штурмом деканат, когда Сережа защищал диплом. Хорошо помню этот момент. Толпа прижала меня к стенке, думала, там и погибну, не могла вырваться из этого людского моря. Девушки были готовы буквально на всё, чтобы дотронуться до кумира, хоть до куртки, хоть до кепки. Помог Алексей Потехин (второй участник группы «Руки Вверх!» в те годы. — Прим. ред.). Он взял меня за руку и вытащил из толпы.



Были и такие поклонницы, которые просили познакомить с Сергеем или провести на концерт группы. Дело в том, что я в те годы была на всех выступлениях «Руки Вверх!», Сережа всегда лично приглашал, за мной приезжала машина, администраторы встречали. И вот некоторые поклонницы, особенно из числа студенток вуза, знали об этом и буквально ходили за мной по пятам. Но я, естественно, без разрешения Сережи никого с собой не брала.



Группа Сергея Жукова в день вручения дипломов. Музыкант — в нижнем ряду Источник: архив Валентины Матеневой











— Отношения с Сергеем поддерживаете?



— Мы долго общались по-дружески. Вели разговоры на разные темы, обсуждали многое. Сережа советовался со мной по многим вопросам, и меня это впечатляло. Душевность главной была, она выражалась в поступках. Когда Сережа приезжал в Самару, не забывал позвонить мне (смеется). Сейчас общаемся реже. Но у меня сохранен его номер, и не удивлюсь, если позвонит. Он же занимается продюсированием, поэтому раньше часто спрашивал, есть ли в вузе интересные ребята, и я могла кого-то ему посоветовать посмотреть. А иногда ребята сами ко мне приходили и просили познакомить с Сергеем, хотели показать свои песни. И тогда уже я сама звонила ему и просила, при возможности, посмотреть кого-то.

Сергей Жуков с одногруппницами и любимым преподавателем Источник: архив Валентины Матеневой











— Смотрели ли фильмы с участием Сергея?



— Сериал «Евгенич», например, буквально несколько серий. Я не очень люблю фильмы такого плана и жанра, но писать ему о своих впечатлениях, конечно, не стала, хотя сначала и была эта мысль. Но могу сказать, что Сергей, если бы не занялся музыкой, стал бы хорошим актером. Это факт.



— А новые песни слушаете?



— Я люблю другую музыку, к Сережиным песням отношусь спокойно. Видела клипы, что-то зашло, что-то — нет. Но могу сказать, что хорошо получаются лирические, плаксивые песни. Стихи Сергея мне нравятся, как я уже выше говорила.

Сергей Жуков с Валентиной Матеневой и одной из студенток-поклонниц Источник: архив Валентины Матеневой











— Слышали, что недавно у Сергея и его супруги (артист женат на экс-солистке группы «Сливки» Регине Бурд. — Прим. ред.) родился малыш?



— Пристально за его жизнью не слежу, но о важных моментах, конечно, знаю. Я вообще приятно удивлена, что Сережа стал многодетным папой (у Сергея Жукова дочь от первого брака и четверо детей — от второго. — Прим. ред.). У них с Региной хорошая семья.



Сергей Жуков во время концерта в Самаре в июне 2022 года Источник: Роман Данилкин









