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Город Интерактивные экраны объединят 9 городов страны видеосвязью

Интерактивные экраны объединят 9 городов страны видеосвязью

Они будут работать с 7 по 16 июня

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Чтобы повзаимодействовать с жителями других городов, достаточно подойти к экрану

Жители 9 городов смогут общаться друг с другом, встречаться с блогерами и звездами с помощью мультимедийных инсталляций. Видеосвязь соединит Владивосток, Грозный, Казань, Красноярск, Москву, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов и Тюмень.

Интерактивные порталы ко Дню России установит VK. Они будут работать с 7 по 16 июня. Чтобы повзаимодействовать с жителями других городов, достаточно подойти к экрану. Все инсталляции расположены в знаковых местах рядом с достопримечательностями. Например, в Санкт-Петербурге портал появится на Малой Конюшенной улице, в Саратове — на площади Чернышевского, а в Красноярске — на Центральной набережной. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня.

Объединяющей станет инсталляция в Москве. Она заработает на выставке-форуме «Россия». Здесь можно будет общаться сразу с двумя регионами, а 12 июня портал свяжет все города проекта одновременно во время праздничной программы.

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