Интерактивные экраны объединят 9 городов страны видеосвязью

Жители 9 городов смогут общаться друг с другом, встречаться с блогерами и звездами с помощью мультимедийных инсталляций. Видеосвязь соединит Владивосток, Грозный, Казань, Красноярск, Москву, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов и Тюмень.



Интерактивные порталы ко Дню России установит VK. Они будут работать с 7 по 16 июня. Чтобы повзаимодействовать с жителями других городов, достаточно подойти к экрану. Все инсталляции расположены в знаковых местах рядом с достопримечательностями. Например, в Санкт-Петербурге портал появится на Малой Конюшенной улице, в Саратове — на площади Чернышевского, а в Красноярске — на Центральной набережной. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня.

