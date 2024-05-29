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Город Звезда культового фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов попал в больницу

Звезда культового фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов попал в больницу

Артиста госпитализировали с подозрением на пневмонию

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Актера увезли в больницу вечером

Народного артиста Советского Союза и России Александра Михайлова, прибывшего в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, госпитализировали с повышенной температурой и подозрением на пневмонию. Об этом сообщает «Чита.Ру».

— Лежит в первой городской больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — сообщила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.

По данным источника «Чита.Ру», у актера поднялась температура до 39 градусов, есть подозрение на пневмонию.

— Человек уставший, он же из Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится. Все анализы взяли, завтра врачи скажут, что случилось, — рассказал водитель артиста, с которым удалось связаться изданию.

Александр Михайлов сыграл главную роль в культовом фильме «Любовь и голуби», также он известен по фильмам «Мужики», «Карнавал». Михайлов не только актер, но и кинорежиссер, педагог и общественно-политический деятель. Он является лауреатом премии Ленинского комсомола, лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

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