Звезда культового фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов попал в больницу

Актера увезли в больницу вечером Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Народного артиста Советского Союза и России Александра Михайлова, прибывшего в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, госпитализировали с повышенной температурой и подозрением на пневмонию. Об этом сообщает «Чита.Ру».



— Лежит в первой городской больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — сообщила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.

По данным источника «Чита.Ру», у актера поднялась температура до 39 градусов, есть подозрение на пневмонию.

— Человек уставший, он же из Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится. Все анализы взяли, завтра врачи скажут, что случилось, — рассказал водитель артиста, с которым удалось связаться изданию.